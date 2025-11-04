Fiat e Fiat Professional a ottobre si confermano al vertice del mercato in Italia

FIAT e Fiat Professional continuano a dominare in Italia anche ad ottobre 2025. Secondo i dati elaborati da Dataforce, il marchio torinese di Stellantis ha registrato un totale di 16.222 immatricolazioni, raggiungendo una quota complessiva dell’11,3 per cento. Nel solo comparto delle auto, la principale casa automobilistica italiana si conferma così al primo posto per l’undicesimo mese di fila, con 11.542 unità immatricolate e una quota del 9,2 per cento, in crescita di due punti percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Protagonista principale di questo exploit si conferma la Pandina Hybrid, l’auto più venduta in Italia con 7.492 immatricolazioni, pari a oltre il 57 per cento del segmento A. Prodotta da Stellantis nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, continua a conquistare i clienti nel nostro paese grazie ad efficienza, maneggevolezza e un prezzo accessibile. L’ultima versione che come sappiamo ha cambiato nome divenendo la Pandina si distingue inoltre per i nuovi sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, tra cui frenata automatica d’emergenza, mantenimento corsia e riconoscimento dei segnali stradali.

Anche a ottobre Fiat conferma la sua leadership nella micromobilità grazie alla crescita costante di Topolino, che conquista la vetta del mercato dei quadricicli elettrici con oltre il 37 per cento di quota. Nel settore dei veicoli commerciali, FIAT Professional si afferma come il marchio più venduto in Italia, registrando 4.680 immatricolazioni e una quota del 27,3 per cento, in aumento di 5,7 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2024. Ottobre segna inoltre un traguardo importante per Fiat Doblò, che celebra i 25 anni di successi conquistando il primo posto tra i van compatti con 2.045 unità immatricolate e una quota del 43 per cento nel segmento.

Ottimi risultati anche per modelli quali Fiat Ducato e Scudo: il primo, prodotto ad Atessa (Abruzzo), domina il segmento dei large van con 1.652 immatricolazioni e oltre il 25 per cento di quota; il secondo si posiziona al secondo posto nel suo segmento, superando anch’esso il 25 per cento di quota di mercato.