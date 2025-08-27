Come trasformare un Fiat Ducato in icona rétro: ci pensa Caselani con il 616N

Il celebre carrozziere italiano Caselani rende omaggio ai mitici veicoli commerciali Fiat degli anni Cinquanta e Sessanta con il nuovissimo kit “616N”, una soluzione capace di trasformare l’attuale Ducato in una vera icona rétro. Il debutto ufficiale è previsto al Caravan Salon di Düsseldorf, un palcoscenico ideale per presentare al pubblico la fusione tra design storico e tecnologia contemporanea.

Tra il 1952 e il 1966, i Fiat 615 e 616N hanno rappresentato una colonna portante della ricostruzione e dello sviluppo industriale italiano. Utilizzati da aziende alimentari, pasticcerie e tante altre realtà commerciali, questi furgoni hanno incarnato un’epoca di ottimismo e progresso, diventando simboli di un’Italia dinamica e in piena espansione.

Oggi Caselani recupera quell’eredità con il 616N, un kit di trasformazione che reinventa le linee morbide e aerodinamiche dei modelli storici con un linguaggio moderno. Il progetto è firmato da David Obendorfer, designer specializzato in reinterpretazioni rétro, che ha sapientemente sintetizzato le caratteristiche distintive dei Fiat 615 e 616, ovvero superfici arrotondate, volumi armoniosi e forme ispirate all’aeronautica anni Cinquanta.

La sfida principale era armonizzare questa estetica fluida con il Ducato contemporaneo. Parliamo di un veicolo dal design squadrato e modulare progettato per massimizzare capacità di carico e configurazioni. Il risultato è un compromesso elegante, dove la nostalgia si unisce alla funzionalità senza compromessi.

Il 616N è offerto come kit di carrozzeria in vetroresina. Il kit è completo di gruppi ottici Mopar, Hella e Giantlight e di tutta la ferramenta necessaria per l’installazione. La conversione avviene direttamente nello stabilimento Caselani, garantendo qualità e precisione artigianale. La compatibilità è estremamente versatile: dal classico furgone chiuso ai food truck, dai mezzi refrigerati ai camper fino ai carri attrezzi. Questo permette di portare un tocco vintage su veicoli che restano pienamente aggiornati dal punto di vista tecnico.

Al Caravan Salon di Düsseldorf, in programma dal 29 agosto al 7 settembre, il pubblico potrà ammirare da vicino il 616N sullo stand di Randger. Qui saranno esposti due camperizzati: il compatto R550 e il R602 con tetto sollevabile, entrambi trasformati con il kit Caselani.