Fiat Pandina: ad ottobre prezzo basso e prima rata a gennaio 2026

Con l’avvicinarsi dell’attivazione della piattaforma dell’Ecobonus 2025, prevista per il 22 ottobre, molti italiani stanno approfittando della promozione dedicata alla nuova Fiat Pandina. La city car di FIAT è disponibile in pronta consegna a partire da 9.950 euro, con possibilità di iniziare a pagare la prima rata a gennaio 2026, un vantaggio che permette di pianificare l’acquisto con maggiore flessibilità.

Continua ad ottobre la promozione per acquistare Fiat Pandina ad un prezzo di 9.950 euro

L’offerta relativa alla Fiat Pandina prevede un anticipo di 902 euro, seguito da due rate iniziali da zero e 33 rate da 129 euro, con una rata finale di 8.048 euro (Valore Futuro Garantito). Il contratto ha una durata complessiva di 36 mesi, rendendo semplice e accessibile l’acquisto della city car più amata dagli italiani.

Fiat Pandina 1.0 65 CV Hybrid POP combina le caratteristiche tipiche di FIAT con un design compatto e moderno, ideale per la mobilità urbana. Grazie alla disponibilità immediata nelle concessionarie, chi desidera l’auto può portarla a casa senza attese, approfittando delle condizioni speciali valide fino al 31 ottobre 2025.

L’offerta è ulteriormente valorizzata dalla possibilità di beneficiare della rottamazione di veicoli Euro 2 o inferiori, rendendo l’acquisto ancora più conveniente. Per chi cerca un’auto pratica, efficiente e pronta all’uso, la nuova Fiat Pandina rappresenta una scelta immediata e vantaggiosa, con il plus della prima rata posticipata all’anno successivo.

Con questa promozione, FIAT conferma Fiat Pandina come punto di riferimento tra le city car italiane, unendo stile, affidabilità e facilità d’acquisto. La combinazione di prezzo competitivo, disponibilità immediata e possibilità di posticipare i pagamenti rende questa offerta particolarmente interessante per chi desidera rinnovare la propria mobilità in modo semplice e conveniente.