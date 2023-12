Citroën SpaceTourer 2024: l’MPV si aggiorna completamente

Il Citroën SpaceTourer 2024 segna un punto di svolta per il brand francese nel segmento dei Multi-Purpose Vehicles (MPV), elevando gli standard in termini di design, comfort, connettività e funzionalità. Questo veicolo è disponibile in due lunghezze, con una capienza massima di nove passeggeri, dimostrando la sua versatilità e adattabilità a vari scenari d’uso.

Il nuovo SpaceTourer si distingue per un design esterno che coniuga modernità ed eleganza. Il frontale, rinnovato, incarna la nuova identità stilistica di Citroën, caratterizzata da un logo ovale e una griglia audace che si lega armoniosamente ai gruppi ottici.

Citroën SpaceTourer 2024: debutta sul mercato il nuovo restyling

Questi ultimi presentano la nuova firma luminosa del marchio, con barre orizzontali e verticali che creano un look distintivo e contemporaneo. La palette cromatica si arricchisce con due nuove tonalità metalliche, Titanium Grey e Kapari Green, accanto ai classici colori proposti dal costruttore francese.

All’interno, lo SpaceTourer 2024 offre un ambiente rinnovato che enfatizza eleganza e praticità. Il cruscotto, riprogettato, ospita un display touch HD da 10 pollici e si caratterizza per la sua ergonomia migliorata, con vani portaoggetti ampliati e funzionali.

La console centrale presenta un’interfaccia di controllo intuitiva e spazi generosi, incluso un caricatore wireless per smartphone compatibili. L’atmosfera a bordo è impreziosita da finiture in effetto alluminio e da decorazioni in tonalità grigio scuro, che contribuiscono a creare un’ambientazione accogliente e spaziosa.

La versione 2024 del Citroën SpaceTourer si distingue per l’adozione di tecnologie avanzate nel campo della connettività. Il sistema di infotainment My Citroën Play offre un’esperienza utente intuitiva, con compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay e riconoscimento vocale. La versione avanzata, il My Citroën Drive Plus, integra una navigazione 3D connessa che tiene conto del traffico in tempo reale.

In Europa arriverà solo la versione 100% elettrica

Il nuovo restyling del modello si conferma un veicolo estremamente versatile, adatto sia all’uso familiare che professionale. Disponibile nelle lunghezze M (da 4,98 metri) e L (da 5,33 metri), permette configurazioni flessibili fino a nove posti. Gli interni modulabili e lo spazio generoso offrono soluzioni pratiche per ogni esigenza, dalla vita quotidiana al trasporto professionale.

Lo SpaceTourer 2024 è dotato di 17 aiuti alla guida, migliorando la sicurezza e riducendo lo stress alla guida. Tecnologie come l’assistenza al parcheggio, la telecamera per la retromarcia con visione superiore, il controllo adattivo della velocità di crociera con funzione Stop & Go e la frenata automatica di emergenza con rilevamento pedoni e ciclisti, rafforzano ulteriormente la sicurezza a bordo.

In Europa, il modello 2024 è disponibile esclusivamente come Citroën e-SpaceTourer 100% elettrico, con un’autonomia estesa fino a 350 km nel ciclo combinato WLTP. Il motore da 136 CV (100 kW) è abbinato a due batterie agli ioni di litio, da 50 e 75 kWh, per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti. Fuori dall’Europa, il nuovo SpaceTourer è disponibile anche con motore diesel BlueHDi da 180 CV, abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti.