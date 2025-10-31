Nuova Citroën C5 Aircross tra le finaliste di Car of the Year 2026

Citroën è orgogliosa di annunciare che la Nuova Citroën C5 Aircross è tra le sette finaliste per il prestigioso premio Car of the Year (COTY) 2026, selezionata da una rosa di 35 concorrenti. Questo riconoscimento valorizza il lavoro dei team Citroën e conferma la validità della nuova generazione di C5 Aircross, progettata per le famiglie. Il SUV si distingue per uno stile moderno e deciso, offre opzioni di motorizzazioni elettrificate, più spazio a bordo e una guida più serena e confortevole. La C5 Aircross continua così a incarnare la promessa del marchio di unire comfort, innovazione e praticità, confermandosi un modello di riferimento nel segmento dei SUV familiari.

Nuova Citroën C5 Aircross è tra le sette finaliste per il prestigioso premio Car of the Year

Istituito nel 1963, il premio “Car of The Year” è organizzato da una giuria composta da 59 giornalisti specializzati provenienti da 23 paesi europei. Tutti i modelli, indipendentemente dalle dimensioni o dalla gamma, competono nella stessa categoria. I membri della giuria selezionano il modello che si distingue maggiormente nel proprio mercato di riferimento. Ogni membro della giuria valuta i modelli in gara in base a criteri rigorosi: innovazione, design, comfort, sicurezza, prestazioni, rapporto qualità-prezzo e contributo allo sviluppo sostenibile.

I membri della giuria sono rimasti colpiti dalla profonda evoluzione della nuova Citroën C5 Aircross, che è migliorato sotto ogni aspetto e ha assunto una nuova dimensione nel mercato altamente competitivo dei SUV del segmento C. Il suo design potente e muscoloso, pur rimanendo elegante e fluido, integra una serie di caratteristiche che migliorano l’aerodinamica. Fedele alla filosofia Citroën, il Nuovo C5 Aircross offre un’esperienza di viaggio confortevole, grazie al suo generoso spazio interno, all’immenso spazio nella seconda fila e alla capacità del bagagliaio che rimane la stessa indipendentemente dal tipo di motore.

A bordo della nuova Citroën C5 Aircross, conducente e passeggeri godono di un vero e proprio bozzolo high-tech, con sospensioni idrauliche progressive, sedili Advanced Comfort e una plancia modernizzata con un ampio touchscreen Cascade intuitivo ed ergonomico. Inoltre, il Nuovo C5 Aircross offre una maggiore serenità di guida grazie alle tecnologie di assistenza alla guida di ultima generazione, come i fari Citroën Matrix LED e il Pack Drive Assist 2.0.