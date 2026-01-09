Fiat, Abarth e Fiat Professional pronte per il Salone di Bruxelles 2026

FIAT, Abarth e FIAT Professional si preparano a essere protagoniste al Salone dell’Automobile di Bruxelles 2026, in programma dal 9 al 18 gennaio, offrendo al pubblico un’esperienza dinamica e coinvolgente. I visitatori saranno accompagnati in un percorso alla scoperta di una gamma ampia e moderna, capace di esprimere al meglio valori come piacere di guida, vitalità e cura del design, spaziando dai modelli pensati per le famiglie alle soluzioni più avanzate in termini di sostenibilità.

Fiat, Abarth e Fiat Professional sono pronte a regalare un’esperienza entusiasmante al Salone di Bruxelles 2026

Cuore dell’esposizione sarà la nuova Grande Panda, modello di punta della gamma e tra le sette finaliste del prestigioso riconoscimento “Auto dell’Anno 2026”. Proposta con motorizzazioni elettrica, ibrida e benzina, risponde a esigenze di mobilità differenti. Basata sulla piattaforma STLA Smart, la Grande Panda rappresenta un progetto globale: viene prodotta in Serbia e Algeria e debutterà anche sul mercato sudamericano nel corso del 2026.

Debutta a livello internazionale la Fiat 500 Hybrid, che rappresenta un nuovo capitolo per FIAT grazie alla sua produzione interamente presso lo stabilimento Carrozzerie Mirafiori di Torino e che simboleggia molto più del semplice legame tra il marchio FIAT e la sua città natale. Tra le sue versioni, sarà esposta anche la Fiat 500e Cabrio , che offre un’interpretazione moderna e completamente elettrica dell’iconica city car con un’esperienza di guida open-air.

Advertisement

La Fiat 600 Sport nella sua nuova versione che coniuga design e spirito sportivo e dinamico, perfetta per le famiglie giovani e attive, e l’ Abarth 600e Competizione, una vettura elettrica ad alte prestazioni da 280 CV che accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,85 secondi.

Presentato in anteprima all’evento, il Fiat QUBO L apre la strada al segmento dei veicoli per famiglie, progettato per le famiglie moderne che cercano un mix di comfort, spazio e praticità, con un tocco di allegria. Disponibile in due versioni, 5 posti (4,40 m) e 7 posti (4,75 m), è l’unico modello Diesel della gamma, che unisce la versatilità di un veicolo familiare all’efficienza e alle prestazioni di un motore diesel.

Advertisement

La Fiat Topolino, quadriciclo iconico 100% elettrico più venduto, è pensata per chi cerca una soluzione ideale per la mobilità urbana e a corto raggio. Infine, ma non per importanza, il FIAT Professional TRIS, al suo debutto in Europa per la divisione veicoli di FIAT Professional. Questa sorprendente novità è un veicolo a tre ruote completamente elettrico, attualmente disponibile nella regione MEA e destinato a rivoluzionare il settore della micromobilità.