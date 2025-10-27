Citroën Racing si affida a Tatiana Calderon per i test FIA riservati  alle donne

Pochi giorni fa, il team Citroën Racing Formula E si è presentato a Parigi. Ora il team ha confermato la partecipazione della pilota colombiana Tatiana Calderón al test FIA Formula E riservato alle donne. Il test si svolgerà il 31 ottobre 2025 sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. Sarà la prima volta che una donna guiderà una monoposto con l’iconico doppio chevron Citroën.

Il test di Valencia fa parte di un’iniziativa della FIA per promuovere le donne negli sport motoristici d’élite. Offre alle pilota di talento una piattaforma globale per mostrare le proprie capacità. Allo stesso tempo, i team raccolgono dati importanti sulle prestazioni e testano i talenti emergenti per la stagione 12, che inizierà a San Paolo a dicembre.

La Formula E è molto più di un campionato. È sinonimo di responsabilità sociale e di una visione sostenibile del motorsport. Questo atteggiamento è in linea con i valori di Citroën. La partecipazione al test interamente al femminile dimostra l’impegno del marchio nel sostenere i talenti emergenti, rafforzare l’inclusione e promuovere l’innovazione nelle corse elettriche. Il loro impegno plasma la visione a lungo termine del team in Formula E e oltre.

“La prima volta che una donna guiderà una monoposto Citroën è un traguardo significativo e stimolante”, afferma Cyril Blais, Team Principal del team Citroën Racing Formula E. “L’esperienza, la competenza tecnica e la determinazione di Tatiana la rendono la rappresentante ideale per questa occasione. Porta con sé talento, coraggio e una mano ferma al volante. Siamo fiduciosi che saprà raccogliere la sfida”.

Tatiana Calderón è una pilota molto stimata nel mondo del motorsport internazionale e vanta una vasta esperienza in Formula 1, Formula 2, IndyCar e gare di endurance. Ha anche esperienza in Formula E, dove ha partecipato a diversi test ufficiali. È una delle piloti più esperte e rappresenta quindi un’ottima scelta per questi test con il team Citroën Racing di Formula E.

“Sono incredibilmente orgogliosa di rappresentare Citroën Racing ai test di Formula E riservati alle donne a Valencia. Come pilota, è un grande onore essere la prima donna a guidare una monoposto Citroën, ed è ancora più speciale perché potrò ritrovare alcuni volti noti delle mie precedenti partecipazioni al campionato. La Formula E è leader in termini di tecnologia e innovazione e questo test è una piattaforma fantastica per dimostrare il mio contributo personale al campionato”, ha dichiarato Tatiana Calderón.

Il test di Valencia ha più di un semplice significato simbolico. Fornisce anche a tutti i team partecipanti importanti spunti sportivi e strategici. Nelle sessioni dedicate ai rookie, ingegneri e piloti lavorano a stretto contatto. Raccolgono dati, ottimizzano la gestione dell’energia e simulano situazioni di gara. È così che i team si preparano specificamente per la Stagione 12, che inizia a dicembre.