DS Automobiles inizia oggi a Valencia i test per la stagione numero 12 di Formula E

Da oggi a venerdì, il circuito Ricardo Tormo di Valencia, in Spagna, ospiterà i test ufficiali in vista della dodicesima stagione del campionato mondiale ABB FIA Formula E. Dopo settimane di lavoro dedicate alla strategia e all’evoluzione del software sulle vetture DS E-Tense FE25, DS Automobiles e il suo partner Penske Autosport torneranno in pista per otto sessioni di test cronometrati.

Per DS Automobiles si tratta della undicesima stagione nel campionato

Le prime sei sessioni saranno condotte dai piloti ufficiali Maximilian Günther e Taylor Barnard, mentre le ultime due sessioni saranno guidate da Lindsay Brewer e Jessica Edgar durante la giornata di test femminile. DS Penske ha puntato saldamente alla parte alta del campionato e conterà sui suoi talentuosi piloti per una prestazione solida e per raccogliere quanti più dati possibili in vista della prima gara a San Paolo (Brasile) il 6 dicembre. La prima sessione ufficiale di test a Valencia avrà inizio oggi alle 14:00 CET.

Eugenio Franzetti, Direttore Performance DS: “Siamo orgogliosi di iniziare la nostra undicesima stagione in Formula E! DS Automobiles è uno dei protagonisti del campionato e puntiamo a più podi e soprattutto a più vittorie in questa stagione. Con Maximilian e Taylor al volante delle nostre DS E-TENSE FE25, abbiamo il pacchetto ideale per lottare per le prime posizioni nella dodicesima stagione. Vorrei anche ringraziare tutti i nostri ingegneri e meccanici, che hanno lavorato instancabilmente durante la pausa estiva e che sono pronti a dare il massimo ancora una volta affinché possiamo continuare a lottare fino all’ultima gara!”