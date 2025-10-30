Nuova Alfa Romeo Giulietta: ecco come sarebbe nello stile della nuova Tonale

“Theottle“, noto creatore digitale appassionato di auto, ha deciso di dare vita a un progetto creativo inedito, immaginando come potrebbe essere un ritorno moderno di una nuova Alfa Romeo Giulietta. “Sono da tempo un fan della Giulietta e il mio amore per le berline compatte del marchio risale ai tempi della 146. L’ultima Giulietta è uscita dalla catena di montaggio nel dicembre 2020 e, sebbene non ci siano notizie ufficiali sul suo ritorno, non ho resistito a immaginare un revival contemporaneo”, ha dichiarato.

Ipotizzato il design di una nuova Alfa Romeo Giulietta con lo stile del Tonale aggiornato

Nel suo ultimo video dietro le quinte, Theottle ha combinato lo stile affilato e aggiornato dell’Alfa Romeo Tonale rinnovata con le proporzioni eleganti della Mazda3 Hatchback. Il risultato è una visione digitale che suggerisce come alla Tonale, percepita da molti come un crossover piuttosto massiccio, basterebbe un tocco di DNA da hatchback a cinque porte per apparire più equilibrata e armoniosa.

Naturalmente, non ci sono segnali che Alfa Romeo abbia intenzione di riportare in produzione una nuova Alfa Romeo Giulietta. La casa italiana ha ormai abbracciato la filosofia crossover-SUV: dopo una Tonale non del tutto convincente, il successo commerciale è arrivato con la Junior, versione base del modello. Un rilancio della Giulietta non sembra quindi nei piani, anche se una versione rivisitata basata sulla Tonale potrebbe essere tecnicamente realizzabile senza eccessivi investimenti.

Il futuro di Alfa Romeo sembra concentrarsi sulla prossima generazione di Stelvio e Giulia, il cui lancio è stato posticipato a seguito della decisione del nuovo management di non seguire una strategia esclusivamente elettrica. Nel frattempo, i fan continueranno a immaginare e a creare con la fantasia, come Theottle, rivisitazioni digitali che mantengono vivo il fascino delle iconiche berline compatte italiane. Dunque per il momento una nuova Alfa Romeo Giulietta è destinata a rimanere un sogno.