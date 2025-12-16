Citroën ha consegnato i primi 16 veicoli al team Olimpico della Germania

Citroën ha rafforzato il suo impegno nello sport internazionale diventando nuovo partner automobilistico ufficiale del Team Germany. Lo scorso venerdì a Francoforte sul Meno, la casa automobilistica ha consegnato i primi 16 veicoli di una flotta complessiva di 20 alla Confederazione Sportiva Olimpica Tedesca (DOSB).

Advertisement

Citroën ha consegnato venerdì scorso i primi 16 veicoli alla Confederazione Sportiva Olimpica Tedesca

Questi veicoli entreranno immediatamente in servizio, supportando le attività quotidiane del DOSB, dell’Associazione Tedesca Sport Disabili (DBS) e del Marketing Sportivo Tedesco (DSM). La consegna inaugura l’avvio operativo di una partnership destinata a durare almeno fino al 2028, fornendo soluzioni di mobilità affidabili e sostenibili per gli staff e gli atleti tedeschi.

L’accordo accompagnerà le squadre olimpiche e paralimpiche tedesche durante la preparazione e la partecipazione ai prossimi eventi di rilievo internazionale, tra cui i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026 e Los Angeles 2028, garantendo una logistica efficiente e il massimo supporto operativo per il successo sportivo delle delegazioni.

Advertisement

La flotta messa a disposizione è stata assemblata in collaborazione con i rappresentanti del Team D. Questi ultimi potevano scegliere liberamente tra l’intero portfolio Citroën: dai veicoli navetta e pool più spaziosi ai modelli per le lunghe distanze più confortevoli.



Nel dettaglio, la flotta comprende le versioni Citroën Spacetourer, Citroën Berlingo, Citroën Jumpy, Citroën C4 X e la nuova Citroën C5 Aircross. Quest’ultima è stata scelta con particolare frequenza: con la sua generosa abitabilità, l’elevato livello di comfort, le tecnologie avanzate e la versatilità delle motorizzazioni, è ideale per la flotta e si adatta a diversi profili di utilizzo e obiettivi di sostenibilità.



Advertisement

La selezione si è volutamente concentrata su veicoli elettrificati, efficienti e versatili, che soddisfano le esigenze logistiche quotidiane delle associazioni, dalle attività d’ufficio alla logistica degli eventi. Anche i veicoli della piscina saranno rivestiti con l’abbigliamento ufficiale adidas per Milano Cortina 2026, un chiaro collegamento visivo con il valore di riconoscimento del Team D.

Roman Franke, Responsabile Marketing di Citroën Germania, che ha rappresentato il marchio al passaggio di consegne, mette in prospettiva la partnership: “Il nostro impegno per il Team Germania è un segno consapevole della nostra vicinanza alle persone che lottano ogni giorno per i propri obiettivi, nello sport come nella vita di tutti i giorni. Siamo orgogliosi di fornire veicoli realmente necessari alle attività dell’associazione: modelli versatili, confortevoli ed efficienti”.

Advertisement





Claudia Wagner, Amministratore Delegato di DSM, aggiunge: “Un sentito ringraziamento a Citroën per questa flotta davvero elegante. Attireremo l’attenzione non solo qui in Germania, ma anche a Milano Cortina. E non vediamo l’ora non solo di mettere i veicoli su strada, ma anche di dare vita a questa partnership insieme”.

L’attuale passaggio di consegne rientra nella partnership tra Citroën Germania e DSM, in vigore dal 1° ottobre. DSM agisce in qualità di agenzia per conto della Confederazione Sportiva Olimpica Tedesca (DOSB) e dell’Associazione Tedesca Sportiva per Disabili (DBS) ed è responsabile dello sviluppo e dell’implementazione di partnership relative al Team Germania.