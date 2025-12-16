Stellantis aggiunte il terzo turno a Windsor e supera le 1.000 nuove assuzioni nella fabbrica

Stellantis celebra un importante traguardo nello stabilimento di Windsor, con oltre 1.000 dipendenti già assunti, avvicinandosi all’obiettivo di 1.500 posti di lavoro previsti per il terzo turno, che prenderà avvio all’inizio del 2026. Questo incremento di personale sottolinea l’impegno a lungo termine del gruppo nel rafforzare le proprie attività in Canada e a sostenere l’economia locale.

Terzo turno aggiunto allo stabilimento di Windsor per soddisfare la domanda prevista per la nuova Dodge Charger Scat Pack

Dal 2022, Stellantis ha investito 7,9 miliardi di dollari in progetti canadesi, confermando la strategia di crescita nel settore manifatturiero automobilistico e l’attenzione verso le comunità in cui opera. Attualmente, il gruppo impiega circa 10.000 persone in Canada, distribuite tra stabilimenti di produzione, centri di ricerca e sviluppo e attività commerciali e di distribuzione. L’espansione di Windsor rappresenta un passo cruciale per consolidare la presenza di Stellantis nel Paese e garantire posti di lavoro stabili e qualificati nel settore automotive, contribuendo al rafforzamento dell’industria locale.

“L’annuncio di oggi rafforza il ruolo fondamentale del Canada nelle attività globali di Stellantis”, ha dichiarato Trevor Longley, presidente e CEO di Stellantis Canada. “Per oltre un secolo, abbiamo assemblato con orgoglio veicoli qui: oltre 25 milioni fino ad oggi. Grazie a importanti investimenti e a una forza lavoro in crescita, continuiamo a credere nel talento, nell’innovazione e nella forza produttiva del Canada. Mentre guidiamo il futuro della produzione automobilistica avanzata, siamo entusiasti di vedere il nostro nuovo team dello stabilimento di assemblaggio di Windsor iniziare a lavorare a pieno ritmo”.

Lo stabilimento di assemblaggio di Windsor è stato la sede di produzione della pluripremiata famiglia di minivan dell’azienda per 42 anni, a partire dal lancio nel 1983. Attualmente assembla i minivan Chrysler Pacifica, Chrysler Voyager e Grand Caravan, il minivan più venduto sia in Canada che negli Stati Uniti.

All’inizio di questo mese, lo stabilimento di assemblaggio di Windsor ha celebrato il lancio ufficiale della produzione della nuovissima Dodge Charger Scat Pack 2026 a due porte, con motore Sixpack. Oltre alla Charger Scat Pack, Windsor sta producendo versioni a due e quattro porte della Dodge Charger Daytona Scat Pack 2026, completamente elettrica da 670 cavalli, la muscle car più veloce e potente al mondo. La produzione della Dodge Charger R/T con motore Sixpack e dei modelli Charger a quattro porte con motore Sixpack inizierà nel primo trimestre del 2026, ampliando l’offerta del marchio e offrendo ai clienti la libertà di scegliere il propulsore multi-energia più adatto alle proprie esigenze.

Stellantis continua a collaborare in modo costruttivo con partner governativi, organizzazioni sindacali e stakeholder rilevanti per rafforzare le attività canadesi e creare opportunità di lavoro a lungo termine. Una priorità fondamentale è il supporto ai dipendenti interessati presso lo stabilimento di assemblaggio di Brampton. Ad oggi, quasi 240 dipendenti hanno accettato opportunità di trasferimento allo stabilimento di assemblaggio di Windsor per assumere nuovi ruoli. Tutti gli altri lavoratori a ore interessati dalla pausa operativa continueranno a ricevere il 70% del loro stipendio, oltre all’assistenza sanitaria.

Per oltre 100 anni, Stellantis ha contribuito a plasmare l’industria automobilistica canadese. Questa eredità continua a ispirare il lavoro dell’azienda oggi e ne rafforza l’impegno, guardando al prossimo capitolo dell’innovazione, della produzione e della crescita economica canadese. Con importanti investimenti in corso, Stellantis sta consolidando la sua presenza secolare per fornire la prossima generazione di veicoli affidabili e rafforzare la posizione del Canada nel settore automobilistico globale.