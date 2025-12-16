Jeep Avenger: vendite sempre più da record ma l’elettrica fatica

Jeep Avenger è un modello che fin dal suo debutto ha dimostrato di avere i favori del pubblico. Il SUV compatto prodotto a Tychy in Polonia è riuscita a prendere il posto della Jeep Renegade nei cuori degli automobilisti come dimostrano i dati di vendita sempre più positivi. Siamo sicuramente in presenza di un vero e proprio successo commerciale. Basti pensare che pur avendo un prezzo di partenza salvo promozioni di circa 25 mila euro si sta ritagliando un posto tra le vetture più vendute in assoluto nel nostro paese. Precisamente attualmente il SUV compatto si trova al terzo posto nella classifica generale superato solo da Fiat Panda e Dacia Sandero.

Jeep Avenger è sempre più un successo commerciale: un 2025 da protagonista per il SUV compatto

Secondo i dati ufficiali relativi alle vendite di auto nel nostro paese pubblicati nelle scorse ore da UNRAE, Jeep Avenger ha venduto nei primi 11 mesi del 2025 la bellezza di 45.701 unità. Di queste poco più della metà sono MHEV, ibride leggere, precisamente 23.873. 19.594 sono invece le versioni alimentate a benzina pura, il 1.2 litri da 100 cavalli. L’unico dato che ci fa storcere il naso sono le appena 2.379 Avenger elettriche che sono state immatricolate. In proporzione a quelle che sono le vendite complessive del modello di Jeep le immatricolazioni della versione elettrica sembrano essere davvero troppo poche.

Anche per un modello di così grande successo l’elettrico fa davvero fatica. Segno che i tempi non sono ancora maturi per una diffusione capillare di questa tecnologia per la quale l’Europa ha fatto indubbiamente il passo troppo lungo. Non sorprende dunque che si parli di imminente revoca allo stop delle vetture termiche nel 2035. In pratica sul totale questa cifra rappresenta circa il 5 – 6%, davvero troppo poco.

Nel confronto con il 2024 emerge una forte crescita delle auto ibride, passate da 12.256 unità a numeri nettamente superiori, mentre le vetture a benzina registrano un calo di circa 4.000 unità, scendendo da 23.873 a 19.594.

Il successo della Jeep Avenger è evidente: a luglio ha superato i 200.000 ordini, ma le immatricolazioni full electric rimangono ancora una nicchia, visto che molti italiani continuano a preferire la tradizionale benzina o l’ibrido leggero.

Nei prossimi anni, con la probabile revoca del ban dei motori termici previsto per il 2035, è improbabile un aumento significativo delle versioni elettriche. Un fattore chiave è il prezzo: la Avenger elettrica costa oggi circa 15.000 euro in più rispetto alla versione termica, spiegando la preferenza per quest’ultima.