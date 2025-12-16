Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Tonale richiamate negli USA da Stellantis

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Alfa Romeo Tonale sono protagoniste di un nuovo richiamo da parte del gruppo Stellantis negli Stati Uniti. Per quanto riguarda la prima, secondo quanto dichiarato dalla stessa FCA US LLC, che rappresenta il gruppo Stellantis in Nord America, alcuni modelli del 2024 sono stati prodotti con un cablaggio dei fari potenzialmente errato.

Advertisement

Stellantis richiama negli USA Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Alfa Romeo Tonale PHEV

Stellantis ha iniziato a occuparsi della questione all’inizio di settembre 2025, a seguito di una segnalazione relativa a un potenziale problema di costruzione relativo ad alcune unità di Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Nel corso di novembre 2025, l’organizzazione ha incontrato i reparti di Ingegneria e Produzione per esaminare la questione e comprendere le potenziali modalità di guasto.

La conferma è seguita il 25 novembre 2025, e FCA US LLC ha ulteriormente confermato che i veicoli interessati potrebbero non essere conformi allo standard federale di sicurezza dei veicoli a motore 108 per tutti gli aspetti dell’illuminazione esterna. SEWS CABIND SpA è il fornitore del cablaggio, ma la responsabilità di questo problema è da attribuire a Stellantis.

Advertisement

Si stima che siano stati prodotti circa 313 esemplari di Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio del 2024 con cablaggi potenzialmente mal posizionati. Le date di produzione vanno dal 2 febbraio 2024 al 3 dicembre 2024. Tutte le versioni della Giulia provengono dallo stabilimento di Cassino a Piedimonte San Germano.

Più rilevante per motivi di sicurezza è il richiamo che riguarda Alfa Romeo Tonale PHEV e la sua gemella Dodge Hornet. Il problema interessa il pedale del freno, che in alcune condizioni potrebbe cedere sotto sforzo, riducendo la capacità di frenata e aumentando il rischio di incidenti. A seguito di segnalazioni e di un episodio già verificatosi senza conseguenze per le persone coinvolte, Stellantis ha predisposto un intervento correttivo che consiste nel rinforzo meccanico del pedale. L’operazione interesserà complessivamente quasi 6.000 vetture, garantendo maggiore sicurezza e affidabilità ai conducenti. Il richiamo sottolinea l’attenzione del gruppo verso la prevenzione e la protezione degli utenti, intervenendo tempestivamente su componenti critici della guida.