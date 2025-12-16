Ferrari celebra a Maranello i titoli mondiali nel FIA WEC 2025

In Formula 1 non vive un bel momento, ma nelle sfide endurance Ferrari brilla più delle stelle. Per celebrare i titoli mondiali messi a segno in questa stagione agonistica del FIA World Endurance Championship, la casa del “cavallino rampante” ha scelto il suo luogo del cuore: Maranello. Nella ridente cittadina in provincia di Modena, dove c’è il quartier generale del prestigioso marchio emiliano, fervono i preparativi per la festa, che coinvolgerà i protagonisti dell’impresa, i dipendenti del mito, i tifosi e la comunità locale.

Si profilano momenti di grande coinvolgimento emotivo, col pubblico migliore che si possa desiderare. A fare da cornice alla celebrazione ci penseranno dei luoghi ammantati di magia, che si intrecciano in modo intimo con la storia della Ferrari. La data da segnare in agenda è quella di giovedì 18 dicembre. In quella giornata prenderà forma un evento unico, per onorare degnamente e al tempo stesso con grande semplicità e senza fronzoli, gli storici successi maturati dalle 499P nel corso dell’anno.

Questa hypercar, dopo i tre successi di fila alla 24 Ore di Le Mans e diverse altre vittorie, ha permesso alla casa del “cavallino rampante” di aggiudicarsi nel 2025, insieme al titolo Piloti, anche il Campionato del Mondo Costruttori. Un risultato di grandissimo valore, che riempie di soddisfazione i vertici aziendali, i dipendenti e quanti, a vario titolo, amano le “rosse”. Il merito è dell’eccellenza del lavoro di squadra e dell’ingegneria sublime del prototipo emiliano, che ha saputo far svanire i sogni di gloria della concorrenza, nonostante questa sia stata molto forte e incisiva.

A Maranello, per il grande appuntamento del 18 dicembre, si vivranno delle emozioni vibranti. Saranno presenti al rendez-vous i piloti del team AF Corse, che hanno portato in pista, con brillantezza, le hypercar numero 50 e 51, ormai consegnate alla leggenda. Mancherà all’appello soltanto James Calado, trattenuto a casa da motivi di forza maggiore. Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen, Alessandro Pier Guidi e Antonio Fuoco, invece, condivideranno la gioia del momento con i dipendenti del brand emiliano e con il pubblico.

La fase clou, dal punto di vista emotivo, sarà la sfilata dei bolidi e dei loro interpreti per le strade di Maranello. Facile immaginare la forza sensoriale del metting, atteso con trepidazione dai tifosi. Per la Ferrari, il Campionato del Mondo Costruttori guadagnato nel FIA WEC 2025 è un traguardo di particolare valore storico e culturale, quasi una sorta di riconnessione con un passato glorioso nell’universo endurance. Il titolo marche mancava all’appello dal 1972, quando l’obiettivo fu centrato con la straordinaria 312 P, di cui la nuova nata è una degna erede.

Il rombante défilé delle “belve” da corsa protagoniste dell’impresa del 2025 è previsto per le ore 14, con passaggio sotto lo storico arco di via Abetone Inferiore, una strada che è molto più di un semplice indirizzo per gli appassionati del “cavallino rampante”. Il cammino si chiuderà al Museo Ferrari, dove le due 499P resteranno in sosta, per la gioia del pubblico, che potrà ammirarle da vicino, all’aria aperta. Un’emozione unica e senza prezzo, quasi pari a quella del loro rombante transito. Prevista anche una sessione di autografi, per chi cerca questo tipo di ricordi.

Fonte | Ferrari