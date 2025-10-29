Maserati Grecale Folgore: svelato il Model Year 2026

Con il Model Year 2026, Maserati rinnova il suo SUV elettrico di punta, il Maserati Grecale Folgore, introducendo soluzioni tecnologiche inedite che alzano ulteriormente gli standard dell’elettrificazione ad alte prestazioni. La novità principale è il sistema AWD-Disconnect, un’innovazione che consente di passare automaticamente dalla trazione integrale a quella posteriore quando non è necessaria, riducendo i consumi e portando l’autonomia fino a 580 km.

Maserati Grecale Folgore MY26 vanta un patrimonio tecnologico inedito per definire un nuovo standard nell’elettrificazione

Il passaggio avviene in soli 500 millesimi di secondo grazie al disinnesto fisico dei semiassi anteriori, una soluzione esclusiva che garantisce un isolamento completo della trasmissione e un’efficienza superiore rispetto ai sistemi tradizionali. Tutto è gestito in modo intelligente da un algoritmo che ottimizza la trazione senza richiedere alcuna azione del conducente. Con il Model Year 2026, Maserati conferma il suo impegno nell’unire prestazioni, tecnologia e piacere di guida, consolidando il Maserati Grecale Folgore come riferimento nel segmento dei SUV elettrici premium.

La gestione intelligente della trazione utilizza una rete di sensori e algoritmi avanzati, elaborando migliaia di parametri al secondo. Tra questi, la richiesta di coppia, la temperatura dei freni, la pendenza della strada, la velocità e l’accelerazione istantanee, la modalità di guida selezionata, la temperatura esterna e l’attivazione dei sistemi di controllo dinamico del veicolo, come ABS, ESC, ASR e torque vectoring applicato alla frenata. Questa analisi predittiva consente ai conducenti di scegliere la configurazione più efficiente in qualsiasi momento, senza sacrificare la trazione e la sicurezza attiva.

Anche il Model Year 2026 conferma tecnologie già apprezzate dai clienti Grecale Folgore . Il sistema di precondizionamento automatico della batteria interviene quando una stazione di ricarica ultrarapida viene impostata come destinazione tramite il sistema di navigazione utilizzando la funzione EV Routing, ovvero la funzione di navigazione intelligente per veicoli elettrici per pianificare percorsi e soste di ricarica. In questo caso, il veicolo regola proattivamente la temperatura della batteria, portandola nell’intervallo ideale per il processo di ricarica ad alta potenza e riducendo significativamente i tempi di sosta.

Per il comfort quotidiano, è stata mantenuta la funzione di controllo remoto del clima dell’abitacolo. Questa funzione può essere utilizzata per stabilizzare la temperatura interna tramite l’app Maserati Connect anche a veicolo spento, offrendo agli occupanti un ambiente accogliente fin dal momento in cui salgono a bordo.

L’EV Routing rimane un pilastro dell’esperienza di viaggio elettrica : il sistema calcola il percorso tenendo conto del livello di carica, dello stile di guida e del profilo altimetrico, integrando automaticamente eventuali soste di ricarica e riducendo al minimo il tempo di percorrenza complessivo. A supporto di questa funzione, Maserati ha aggiunto il Dynamic Range Mapping, che fornisce una rappresentazione visiva della distanza massima raggiungibile su una mappa basata sullo stato della batteria, con aggiornamenti costanti in base alle condizioni di guida. Questo strumento fornisce al conducente una previsione accurata e in tempo reale dell’autonomia residua, eliminando qualsiasi incertezza nella pianificazione del viaggio.

Passione, innovazione e versatilità sono gli ingredienti della Maserati Grecale Folgore MY26 che, insieme alla GranTurismo, alla MCPURA, alla MCPURA Cielo e alla GT2 Stradale, rappresenta l’epitome del lusso italiano “alla Maserati”, esprimendo il DNA del Brand votato allo spirito del gran turismo, con la capacità di unire prestazioni ed eleganza in un’esperienza di guida unica, raffinata e senza pari.

Con l’aggiornamento della gamma Grecale MY26 , l’offerta commerciale si amplia ulteriormente, così come gli allestimenti dedicati, l’ampia palette colori e una serie di interpretazioni esclusive nell’ambito del Programma di Personalizzazione Maserati Fuoriserie, l’espressione più autentica della maestria artigianale sartoriale del marchio.

Per la Maserati Grecale Folgore MY26, il programma Fuoriserie offre 32 colori esterni, sei dei quali introdotti con il Model Year 2026, insieme a otto interni dedicati, quattro diverse pinze freno, una delle quali è esclusiva della Grecale BEV, cinque cerchi per la gamma e uno specifico per la versione elettrica, oltre a tre livelli di allestimento, uno dei quali è riservato al modello BEV.

La palette colori è attualmente composta da un massimo di 11 colori di carrozzeria, oltre alle numerose opzioni di personalizzazione offerte dal programma Maserati Fuoriserie, che comprende nove colori pastello e metallizzati, 13 opzioni a tre e quattro strati e quattro tonalità opache.

Grecale si distingue per la cura dei dettagli: aprire le sue porte è come entrare in un mondo di comfort e stile, con materiali pregiati che impreziosiscono le superfici, uniti alla ricerca di grafiche e colori unici, declinati in una ricchezza di combinazioni ancora più ampia.

Sono ora disponibili di serie tre nuove configurazioni degli interni del programma Fuoriserie: Premium Pelle Ghiaccio, Sport Leather Nero/Rosso e Sport Leather Nero/Giallo, oltre a otto opzioni per i sedili Fuoriserie. Con la Grecale Folgore MY26, Maserati compie quindi un ulteriore passo avanti verso una mobilità elettrica avanzata e performante, coniugando raffinatezza tecnica, efficienza energetica e piacere di guida in un equilibrio che solo la Casa del Tridente può offrire.