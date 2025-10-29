La gamma Jeep 4xe protagonista della terza edizione del Douro Off-Road Raid

Tra sole e pioggia alternati, il Raid Jeep TT Douro 2025 ha offerto ai partecipanti un’esperienza unica lungo i suggestivi vigneti terrazzati della Valle del Douro. L’evento si è svolto in uno scenario naturale straordinario, dove la tipica polvere della regione ha lasciato spazio al terreno bagnato e alle sfide della guida nel fango. Questa combinazione ha reso il percorso ancora più avvincente, regalando ai partecipanti il piacere di vivere l’avventura in perfetta sintonia con l’ambiente circostante e con l’inconfondibile spirito off-road che contraddistingue il marchio Jeep.

Il sistema ibrido Jeep 4xe Plug-In ha dimostrato le sue capacità

In questo nuovo scenario di guida, il sistema ibrido Jeep 4xe Plug-In ha dimostrato le sue capacità, consentendo ai conducenti di beneficiare di tutti i vantaggi di un marchio con una lunga storia strettamente legata alle prestazioni 4×4, indipendentemente dalle condizioni che si presentano.

In questo modo del tutto spontaneo, si sono create le condizioni affinché i partecipanti avessero la possibilità di sperimentare tutte le potenzialità dei loro veicoli in condizioni reali di difficoltà, progredendo su terreni fangosi, mettendo alla prova la meccanica e le capacità di guida in fuoristrada. Un valido esempio è stato dato dal sistema ibrido Jeep Plug-In 4xe, che si è rivelato lo strumento ideale per affrontare e superare ogni tipo di difficoltà off-road, essendo accessibile nel funzionamento e tremendamente efficace nella dinamica.

Tra i modelli in evidenza c’era la Avenger 4xe The North Face Edition, un’edizione limitata frutto di un’esclusiva collaborazione tra Jeep e The North Face. Questo modello combina trazione integrale, un propulsore ibrido a 48 V e un design che riflette lo spirito di avventura e sostenibilità che accomuna entrambi i marchi.

Durante l’evento, Jeep ha promosso anche un’iniziativa innovativa che ha permesso ai conducenti di altri marchi di testare l’Avenger 4xe in condizioni off-road reali, rafforzando l’impegno del marchio verso l’elettrificazione e la democratizzazione della tecnologia 4xe.

“La Jeep TT Douro Raid è più di un semplice viaggio in fuoristrada: è una celebrazione del legame tra natura, cultura e libertà che definisce lo spirito Jeep. Questa edizione ha dimostrato ancora una volta la versatilità della nostra gamma, con particolare attenzione ai modelli 4xe e al nuovo Avenger 4xe”, ha dichiarato Luís Domingues, Direttore Marketing del brand in Portogallo.

Luís Celínio, presidente dell’Escape Livre Club, ha sottolineato: “La pioggia ha esaltato la bellezza di questi paesaggi e siamo riusciti a percorrere il Douro sia con la pioggia che con il sole, mostrando all’intera carovana il Douro come non lo avevano mai visto prima!”