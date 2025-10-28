Jeep Grand Cherokee 2026 inaugura il nuovo motore Hurricane 4 Turbo

Jeep Grand Cherokee 2026, il SUV più premiato d’America, inaugura un nuovo motore: il nuovissimo motore Hurricane 4 Turbo da 2,0 litri. Questo nuovo sistema di propulsione è al centro degli aggiornamenti 2026 del grande veicolo per famiglie, tra cui un nuovo sistema di infotainment più grande e miglioramenti del design, sia negli interni che negli esterni.

Il nuovissimo motore Hurricane 4 Turbo da 2,0 litri fa il suo debutto nella Jeep Grand Cherokee 2026

“La Jeep Grand Cherokee ha definito lo standard per i SUV e le grandi avventure più di 30 anni fa e continua a guidarli ancora oggi”, ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep. “La Grand Cherokee 2026 si adatta alle esigenze di ogni cliente, offrendo un mix di sorprendente potenza grazie al nuovissimo motore turbo a quattro cilindri Hurricane, vere capacità 4×4 e una serie di comfort progettati per affrontare sia le avventure quotidiane che quelle straordinarie dei clienti e del loro equipaggio.”

La Jeep Grand Cherokee 2026 continuerà a offrire le opzioni di propulsione Grand Cherokee L a due e tre file e ibrida plug-in, mentre il marchio semplifica la gamma di allestimenti. La vettura di Jeep introduce il nuovissimo motore a quattro cilindri globale di Stellantis, il potente Hurricane 4 Turbo da 2,0 litri.

Questo nuovissimo motore combina design e ingegneria avanzati con una tecnologia di combustione collaudata nel motorsport per superare la maggior parte dei motori a quattro cilindri comparabili e molti motori di cilindrata superiore, offrendo al contempo un migliore risparmio di carburante e minori emissioni.

Nella sua prima applicazione, l’Hurricane 4 Turbo eroga 324 cavalli, 480 Nm di coppia e una potenza di 162 cavalli per litro con benzina normale, ai vertici del segmento. Il nuovo motore offre un’autonomia di guida stimata di 810 km con un solo pieno di carburante, la migliore della categoria, e una capacità di traino di 2.900 kg, ai vertici della categoria. L’Hurricane 4 Turbo segna la prima applicazione su larga scala della tecnologia Turbulent Jet Ignition nel settore per migliorare la potenza e aumentare l’efficienza.

L’innovativo sistema accende una piccola quantità di carburante in una precamera a forma di tazza posta sopra ogni cilindro. Il carburante in combustione si espande e viene convogliato nella camera di combustione, innescando una combustione più rapida e completa della carica aria-carburante. Con questa tecnologia, gli ingegneri hanno ottenuto una combustione più efficiente e pulita. Ciò consente alla Grand Cherokee di vantare un risparmio di carburante senza mai sacrificare la potenza.

L’Hurricane 4 Turbo utilizza un turbocompressore a geometria variabile per fornire una potente spinta ai bassi regimi del motore, per una coppia su richiesta durante le partenze, l’accelerazione e la velocità di crociera, con il 90% della coppia massima tra 2.600 e 5.600 giri/min.

“Con l’Hurricane 4 Turbo, abbiamo creato una forza che supera le elevate aspettative dei proprietari di Jeep Grand Cherokee in termini di potenza, prestazioni e raffinatezza, con l’ulteriore vantaggio di un risparmio di carburante”, ha dichiarato Micky Bly, vicepresidente senior di Stellantis e responsabile dell’ingegneria dei sistemi di propulsione.

Questo nuovissimo motore sarà assemblato presso lo stabilimento Stellantis di Dundee, nel Michigan., mentre l’azienda continua a rafforzare la sua base produttiva negli Stati Uniti. Mentre il nuovissimo Hurricane 4 Turbo alimenta le avventure a venire, gli aggiornamenti si estendono sia agli interni che agli esterni.

All’interno, un nuovo sistema di infotainment da 12,3 pollici con un abitacolo rielaborato esalta i progressi tecnologici della Grand Cherokee. Il nuovo schermo dell’infotainment si aggiunge a una gamma di funzionalità disponibili, tra cui un display passeggero da 10,25 pollici, la tecnologia Active Driving Assist e un impianto audio premium McIntosh a 19 altoparlanti.

I designer hanno creato un aspetto rinnovato per mantenere la distintiva forma verticale che la Grand Cherokee ha abbracciato per oltre 30 anni. Questo include una griglia a sette feritoie aggiornata, un nuovo design dei fari, una fascia posteriore e inferiore modificata, finiture esterne completamente nuove e molto altro. Tre nuove vernici esterne saranno disponibili anche per la Grand Cherokee 2026: Steel Blue, Copper Shino e Fathom Blue.