Fiat Grande Panda è stata nominata “Best Small Car” al New Car World Championships 25/26

Fiat Grande Panda è stata nominata “Best Small Car” ai New Car World Championships 2025/2026, dall’organizzazione non affiliata e senza scopo di lucro “Best Cars of the Year“. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da designer, ingegneri, dirigenti e professionisti dei media automobilistici leader del settore, con la collaborazione del pubblico che ha avuto un piccolo peso nella votazione complessiva. Questo ultimo riconoscimento si aggiunge al crescente riconoscimento per l’ultimo modello FIAT, che si è aggiudicato anche i premi “Supermini of the Year” da Auto Express e “Best Small Car” da Autocar nei rispettivi premi del 2025.

Fiat Grande Panda ha ricevuto un importante riconoscimento del settore prima del suo lancio nel Regno Unito:

Progettata per incarnare lo spirito pionieristico e altamente pratico dell’originale e amatissima Fiat Panda degli anni ’80, la Fiat Grande Panda presenta dimensioni compatte e una personalità contagiosa. È costruita sulla piattaforma Smart-Car Stellantis, un’architettura altamente adattabile che supporta sia i propulsori ibridi che elettrici, e offre un’avvincente combinazione di design italiano accattivante, ingegneria all’avanguardia e mobilità sostenibile.

Mike Rutherford, fondatore di Best Cars of the Year / The New Car World Championships e presidente della giuria globale, ha dichiarato: “Le Fiat moderne non possono essere migliori di così. La Grande Panda, che sia alimentata da un motore ibrido benzina-elettrico o dalla versione puramente elettrica leggermente più costosa ma comunque accessibile, ha la caratteristica di essere un’auto nuova a tutti gli effetti. È lunga solo 4 metri, ma il suo design intelligente e massiccio e la sua potente presenza su strada si combinano per conferirle l’aspetto di un’auto di grandi dimensioni. Nonostante le sue dimensioni ridotte, è più un SUV spazioso e flessibile che una piccola e angusta utilitaria.

“Ed è un veicolo che ha impressionato molti giudici ufficiali del premio Best Cars of the Year, oltre agli innumerevoli membri del pubblico che hanno fatto la fila per vederlo e saperne di più quando è stato protagonista al British Motor Show la scorsa estate.

“La Fiat Grande Panda è un’auto semplice, divertente ma altamente credibile, per veri automobilisti con budget reali. È una convincente e meritata vincitrice di categoria al New Car World Championship 25/26. Altamente consigliata.” Giuseppe Cava, amministratore delegato di FIAT UK, ha commentato: “Siamo lieti che la Grande Panda sia stata riconosciuta come ‘Migliore auto di piccole dimensioni’ al New Car World Championships 2025/26 e siamo grati alla giuria internazionale e al pubblico in generale per i loro voti.

“Fiat Grande Panda è l’ultima icona ad entrare a far parte della famiglia FIAT ed è compatta, accessibile e divertente da guidare. Ma soprattutto, l’arrivo di Grande Panda sul mercato britannico renderà l’elettrificazione accessibile a un pubblico molto più ampio, in perfetta coerenza con il nostro impegno a fornire soluzioni di mobilità innovative e sostenibili che superino le aspettative dei consumatori.”

La Grande Panda è disponibile con un propulsore completamente elettrico che combina una batteria da 44 kWh e un motore elettrico da 83 kW (113 CV), per un’autonomia WLTP di 320 km. In alternativa, la versione ibrida presenta un motore turbo a 3 cilindri da 1,2 litri che eroga 110 CV, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 48 V e a un sofisticato cambio automatico a doppia frizione eDCT a 6 rapporti.

Fedele alla praticità e alla funzionalità della Fiat Panda originale, la Grande Panda è ricca di soluzioni ingegnose, tra cui un cavo di ricarica a spirale integrato brevettato, esclusivo del modello elettrico. Oltre a supportare la ricarica in corrente alternata fino a 7 kW, il cavo è alloggiato sotto il cofano, liberando spazio nel bagagliaio e rendendolo più facile da maneggiare e pulire nell’uso quotidiano.

Fiat Grande Panda offre ai clienti una soluzione di mobilità ecologica ed etica grazie all’utilizzo di materiali sostenibili nella sua produzione. Ogni Grande Panda, infatti, contiene il materiale riciclato di 140 cartoni per bevande, utilizzati per gli interni del veicolo, e la versione Grande Panda La Prima include nel rivestimento della plancia “BAMBOX Bamboo Fiber Tex“, un tessuto dedicato contenente vere fibre di bambù.