Nuova Fiat Fastback: avvistato di nuovo il prototipo in strada, ormai ci siamo

Nuova Fiat Fastback dovrebbe essere la prossima novità per quanto riguarda la gamma della principale casa automobilistica italiana. Il suo debutto secondo indiscrezioni dovrebbe avvenire nel mese di giugno del 2026 precedendo di qualche mese quello dell’altro SUV di segmento C a cui Fiat sta lavorando soprannominato Fiat Grizzly. Nel frattempo continuano i test in strada come testimoniano le foto spia di Gabetz spy Unit pubblicate sui social da Walter Vayr nelle scorse ore.

Nuovo avvistamento per il prototipo della nuova Fiat Fastback in arrivo nel 2026

Le ultime immagini della nuova FIAT Fastback la mostrano ancora con un pesante camuffamento, tra pellicole e elementi fittizi pensati per nascondere le linee definitive della carrozzeria. Il retro dell’auto appare particolarmente schermato, mentre il frontale, basandoci anche sul concept, dovrebbe essere caratterizzato da gruppi ottici sottili e orizzontali, una firma luminosa che si estenderà anche al posteriore. Il design generale presenterà chiari richiami alla Grande Panda, pur con modifiche necessarie per adattarsi a un segmento superiore. L’abitacolo, finora mai mostrato chiaramente, dovrebbe riprendere il layout dell’attuale Grande Panda, con dettagli aggiornati per la nuova fascia di mercato a cui è destinata la Fastback.

Per quanto riguarda invece la gamma di motori, la piattaforma Smart Car permetterà versioni elettriche e ibride, con la possibile introduzione di un modello entry-level a benzina non elettrificato. Questo però inizialmente sarà previsto solo in alcuni mercati con la possibilità di estenderlo a tutti in base alle richieste di mercato. In termini di gamma, i propulsori dovrebbero richiamare quelli dell’attuale Citroen C3 Aircross. La nuova Fiat Fastback è attesa per giugno 2026, in coincidenza con la fine della produzione della FIAT Tipo. Pur senza un’erede diretta della Tipo, la Fastback potrebbe colmare il vuoto lasciato, segnando un nuovo capitolo nella gamma FIAT. La sua produzione dovrebbe avvenire in Marocco anche se di recente per questo modello si è parlato anche dello stabilimento Tofas in Turchia ma la prima ipotesi rimane la più probabile al momento.