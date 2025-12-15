Cavallino Classic Middle East 2025: le Ferrari premiate ad Abu Dhabi

Cavallino Classic Middle East 2025 è stato un evento degno delle migliori aspettative. Visto lo splendore delle precedenti quattro edizioni, era ovvio che pure la quinta si proiettasse nelle alte sfere dell’eccellenza. Le Ferrari presenti a questo concorso internazionale di eleganza hanno regalato un colpo d’occhio prezioso, anzi indimenticabile. Diversi i riconoscimenti assegnati.

Il premio Best Of Show Competizione è andato ad una 275 GTB del 1965, il Best Of Show Gran Turismo ad una F50 del 1997, il Best Of Show Ferrari Classiche Certified a una 512 BBi del 1982. Sono modelli che, in diverse epoche storiche, hanno rappresentato al meglio l’eccellenza creativa del mitico marchio emiliano, sempre in cima ai desideri degli appassionati di tutto il mondo.

Courtesy of Cavallino Ferrari 275 GTB

Cavallino Classic Middle East, andato in scena nella sfavillante cornice dell’isola di Yas Marina ad Abu Dhabi, ha ribadito per l’ennesima volta la sua posizione di riferimento globale in Medio Oriente, sia come concorso d’eleganza a quattro ruote che come evento automobilistico più in generale. Il concetto è stato ribadito da Luigi Orlandini, Chairman & CEO di Cavallino Inc., che organizza questo esclusivo rendez-vous nel segno della passione per il “cavallino rampante“.

Ogni anno l’interesse per l’esclusivo meeting Ferrari cresce, non solo sul piano quantitativo ma soprattutto su quello qualitativo. La passione per i gioielli della casa di Maranello, molto radicata in quell’area del mondo, aiuta nel perseguimento di risultati eccellenti, sia in termini di parterre che di passione.

Oltre a quelle prima citate, destinatarie di riconoscimenti sono state anche altre “rosse” presenti sul green di Abu Dhabi. Vari i parametri e diverse le categorie prese in considerazione nell’assegnazione dei trofei. Segue la lista dei premi principali, cui aggiungiamo in coda i 25 Platinum Awards che, pur se di secondo livello rispetto agli altri, brillano come stelle nel palmares storico e culturale dei modelli Ferrari prescelti.

Best of Show Ferrari Cavallino Classic Middle East

Courtesy of Cavallino Ferrari 512 BBi

Best of show Gran Turismo: 1997 – F50 – # 106395

Best of show Ferrari Classiche: 1982 – 512 BBi – # 40567

Best of show Competizione: 1965 – 275 GTB – # 07075

Altri Awards Cavallino Classic Middle East

Courtesy of Cavallino

The Chairman Award: 2014 F12berlinetta #201691

The Ferraristi Award: 1965 330 GT 2+2 #6425

The Ferrari Supercars Award: 2017 LaFerrari Aperta #230936

The New Millennium Award: 2017 488 GTB #232480

The Ferrari Reinassance Award: 2003 575M Maranello #127860

The Versione Speciale Award: 2015 458 Speciale A #208301

The Ferrari Challenge Award: 2013 458 Challenge #193658

The Cavallino Magazine Award: 2025 F80 #326003

The Judges Award: 1983 512 BBi #42563

Platinum Award Ferrari

Courtesy of Cavallino

1965 – 275 GTB – # 07075

1982 – 512 BBi – # 40567

2014 – F12 berlinetta – # 201691

2017 – LaFerrari Aperta – # 230936

1992 – 512 TR – # 97520

1993 – 348 TS – # 95163

1997 – F50 – # 106395

2001 – 360 Modena – # 131579

2001 – 550 Barchetta Pininfarina – # 124114

2003 – 575M Maranello – # 127860

2004 – Challenge Stradale – # 140009

2005 – Enzo Ferrari – # 125952

2007 – F430 – # 156029

2009 – Scuderia Spider 16M – # 167970

2012 – 599 SA Aperta – # 183755

2013 – 458 Challenge – # 193658

1983 – 512 BBi – # 42563

2015 – F12tdf – # 222975

2015 – La Ferrari – # 209080

2015 – 458 Speciale – # 207070

2015 – 458 Speciale A – # 208301

1988 – 328 GTS – # 82706

2017 – 488 GTB – # 232480

2018 – 488 Pista Piloti – # 257633

2020 – 488 Pista Spider – # 258801

Ancora una volta il concorso d’eleganza degli Emirati Arabi Uniti si è confermato al vertice del settore. Fra i suoi punti di forza, la capacità di coniugare perfettamente le note della tradizione e della modernità. La miscela è così forte e irresistibile da attrarre collezionisti di tutto il mondo e personalità del jet set, in un ambiente dinamico e vocato al lifestyle come quello di Abu Dhabi. Il tutto nell’ambito di un fine settimana frizzante dal punto di vista motoristico, per la concomitanza con il Gran Premio di Formula 1.

Fonte | Cavallino Inc.