Alfa Romeo nel 2025 ha venduto in Europa più auto di Lancia e DS Automobiles messe insieme

Nei giorni scorsi vi abbiamo scritto che Alfa Romeo potrebbe rimanere l’unico brand premium di Stellantis nel caso in cui Antonio Filosa decida di fare a meno di Lancia o DS Automobiles o comunque di non considerarli più come brand premium. In Francia ad esempio si parla di un possibile ritorno di DS in Citroen. Al momento comunque si tratta solo di voci dovute al rapporto della Reuters secondo cui Filosa potrebbe tagliare qualche marchio per evitare specie in Europa sovrapposizioni.

Alfa Romeo vende più di Lancia e DS messe insieme in Europa, per questo Stellantis potrebbe puntare su un unico brand premium

Questo nostro articolo ha fatto molto rumore e non tutti hanno preso bene questa ipotesi che ripetiamo al momento è solo un’ipotesi. In particolare il possibile ridimensionamento di Lancia ha fatto arrabbiare molte persone ma i numeri purtroppo parlano chiaro. Vi riportiamo i dati ufficiali delle vendite di auto in Europa pubblicati da ACEA nel 2025 e relativi ai primi 10 mesi dell’anno da gennaio a ottobre 2025.

Nel 2025 in Europa Alfa Romeo ha venduto più auto di Lancia e DS Automobiles messe insieme esattamente 47.699 unità per una quota dello 0,5%. E non consideriamo il resto del mondo dove l’unico brand tra i tre ad essere presente è quello del biscione. Dunque che per evitare sovrapposizioni tra brand premium che Stellantis decida di puntare solo su Alfa Romeo riportando DS in Citroen e riducendo Lancia ad un brand di sole auto compatte e accessibili non è poi un’ipotesi così remota.

Ovviamente sono solo voci, Stellantis non conferma ma la verità la scopriremo più avanti forse a metà 2026 ma forse anche molto dopo. Non si esclude infatti che ai vari brand venga dato ancora qualche anno di tempo per evitare il peggio. Insomma è davvero ancora troppo presto per sapere cosa emergerà dalla revisione di tutti i 14 marchi ma che qualche scelta dolorosa possa avvenire sembra essere qualcosa di abbastanza concreto.