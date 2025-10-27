Vauxhall ha ricevuto il premio “Miglior finanziamento per auto nuove” ai Parkers Awards 2026. Il riconoscimento celebra l’impegno del marchio nel proporre soluzioni di finanziamento chiare, semplici e altamente competitive per gli acquirenti del Regno Unito. Parkers ha lodato Vauxhall per le sue proposte trasparenti e competitive, come il finanziamento PCP a tasso zero su Corsa, Astra, Mokka e Frontera elettriche.

Vauxhall vince il premio Parkers “Best New Car Finance” 2026 per le offerte di finanziamento rivolte agli acquirenti del Regno Unito

Tutta la gamma EV è idonea per l’Electric Car Grant, con un risparmio fino a 1.500 sterline sul prezzo di listino e ulteriori contributi del produttore: 1.500 sterline per Corsa e Mokka Electric, 500 sterline per Astra Electric. Il pacchetto “Electric All In” aggiunge altri 500 sterline per coprire un caricabatterie domestico o ricariche pubbliche, rendendo l’acquisto di un veicolo elettrico ancora più conveniente.

Le ultime offerte di Vauxhall consentono ai clienti di acquistare la Frontera Electric 44kWh Design a partire da sole 160 sterline al mese per quattro anni con un acconto del 20%, oppure di passare all’allestimento GS a 185 sterline al mese. La Corsa Electric 50kWh è disponibile nell’allestimento top di gamma Ultimate, che offre una serie di funzionalità premium, tra cui sedili anteriori e volante riscaldati, funzione massaggio per il sedile del conducente e cruise control adattivo, a 332 sterline al mese. La Mokka Electric Ultimate 54kWh e l’Astra Electric 54kWh Ultimate sono disponibili rispettivamente a 367 sterline e 395 sterline al mese.

Keith Adams, direttore di Parkers, ha dichiarato: “Vauxhall ha eliminato lo stress del passaggio all’elettrico. Le sue offerte finanziarie sono piacevolmente chiare e realmente convenienti, con modelli elettrici e a benzina presentati a prezzi comparabili per semplificare la scelta. In un mercato spesso confuso, l’approccio trasparente e orientato al valore di Vauxhall è esattamente ciò di cui gli acquirenti hanno bisogno in questo momento”.

Steve Catlin, Amministratore Delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “Siamo onorati di ricevere il premio Parkers 2026 ‘Best New Car Finance’, che riflette il nostro impegno nel rendere il passaggio alla mobilità elettrica più accessibile agli automobilisti del Regno Unito. Dal TAEG 0% al nostro pacchetto Electric All In, le offerte di Vauxhall sono pensate per incoraggiare la Gran Bretagna verso un futuro elettrico e supportare coloro che desiderano effettuare il passaggio”.

Disponibile in aggiunta alle offerte finanziarie per gli acquirenti di veicoli elettrici al dettaglio, il pacchetto Electric All In di Vauxhall rende la transizione all’elettrico più semplice che mai, con accesso a una varietà di soluzioni di ricarica per garantire la massima tranquillità di guida elettrica. Con l’offerta Electric All In, i clienti al dettaglio della gamma elettrica Vauxhall beneficiano di otto anni di assistenza stradale completa, inclusa l’assistenza per la ricarica di emergenza.

Oltre all’assistenza stradale estesa, Electric All In mantiene la popolare offerta di ricarica Vauxhall. Questa include un credito di 500 sterline da utilizzare per l’installazione di un caricabatterie domestico Ohme, un credito di ricarica Tesco o un credito di ricarica Octopus Electroverse. La novità dell’offerta è la ricarica domestica gratuita di 10.000 miglia passando alla tariffa energetica domestica Intelligent Octopus GO, con un notevole risparmio sui costi per i proprietari di veicoli elettrici.