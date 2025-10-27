Leapmotor T03 nominata “Best Value Car” ai Parkers New Car Awards 2026

La Leapmotor T03 ha conquistato il titolo di “Best Value Car” ai Parkers New Car Awards 2026. Questo premio si aggiunge al recente successo del SUV C10 ai Leasing.com Awards dello scorso mese. I Parkers New Car Awards, organizzati da Parkers.co.uk – una delle principali e più rispettate testate automobilistiche del Regno Unito – sono decisi da una giuria di esperti editoriali. Nel premiare la T03, i giudici hanno sottolineato il suo eccezionale rapporto qualità-prezzo, l’ampia dotazione di serie e la versatilità, rendendola una scelta ideale per le famiglie.

Leapmotor T03 premiato nella prestigiosa cerimonia dei Parkers Awards

Grazie al LEAP-GRANT, il primo del settore del marchio, di £ 1.500, applicato, la T03 è l’auto elettrica a cinque porte più conveniente in vendita nel Regno Unito per i clienti al dettaglio, a un prezzo di listino consigliato di £ 14.495.

Keith Adams, direttore di Parkers, ha commentato: “La Leapmotor T03 ha completamente rimodellato le nostre aspettative su un’auto accessibile. È elettrica, completamente equipaggiata e ha un prezzo sorprendentemente conveniente: la dimostrazione che valore e innovazione possono andare di pari passo. Superando la barriera delle 15.000 sterline senza scendere a compromessi, Leapmotor ha aperto le porte all’auto elettrica a un pubblico completamente nuovo”.

Damien Dally, Amministratore Delegato di Leapmotor UK, ha dichiarato: “Siamo assolutamente entusiasti di ricevere questo premio da Parkers, che è l’ultimo di quelli che speriamo saranno i numerosi riconoscimenti futuri per la gamma Leapmotor. Dopo il successo della C10 e il recente lancio della B10, questo riconoscimento sottolinea l’incredibile rapporto qualità-prezzo offerto dalla T03. Offrendo auto elettriche altamente performanti, convenienti e ricche di tecnologia, continuiamo a offrire ai consumatori del Regno Unito un passaggio semplice e senza stress all’elettrificazione”.

La Leapmotor T03 è una berlina compatta divertente da guidare che offre la spaziosità e la praticità del segmento B a un prezzo da segmento A. Caratterizzata da un ottimo rapporto qualità-prezzo, dimensioni esterne compatte, interni spaziosi e la praticità di una cinque porte, la T03 offre un’autonomia fino a 265 km (WLTP) e la ricarica a corrente continua.

È inoltre dotato di funzionalità premium di serie, come il tetto panoramico apribile, il cruise control adattivo, la telecamera posteriore per il parcheggio con sensori, l’avviamento senza chiave e il sistema di infotainment con touchscreen da 10,1 pollici. Inoltre, è dotato di 10 sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) all’avanguardia, solitamente presenti solo su veicoli più grandi e costosi.