Opel Corsa benzina in offerta da 13.950 euro

L’avvio dei nuovi incentivi statali per l’acquisto di auto è ormai vicino, ma le condizioni previste dal governo ne limitano l’efficacia: i bonus dipendono dall’ISEE, dalla residenza in determinati comuni e sono riservati esclusivamente ai veicoli elettrici. Tra le auto coinvolte anche Opel Corsa elettrica.

Opel Corsa: estesi gli incentivi anche alle versioni a benzina

Opel adotta invece un approccio differente, coerente con la sua filosofia di “democratizzazione della tecnologia”, che in passato ha portato dotazioni tipiche del segmento premium su modelli di larga diffusione. Il marchio tedesco amplia l’accesso alle agevolazioni con un piano incentivi interno, completamente svincolato dai vincoli statali, rendendo più semplice per tutti i clienti approfittare dei vantaggi. Questa strategia consente di offrire incentivi su un’ampia gamma di modelli, comprese versioni ibride e a basse emissioni, favorendo l’acquisto responsabile e sostenibile senza limitazioni di reddito o luogo di residenza, rafforzando così la competitività e l’appeal della gamma Opel.

La strategia di Opel è chiara: gli incentivi interni coprono l’intera gamma di Opel Corsa, includendo versioni ibride, termiche a basse emissioni ed elettriche, senza limitazioni legate al reddito ISEE o al comune di residenza. L’unico requisito richiesto è la rottamazione di un veicolo fino a Euro 5, rendendo l’offerta accessibile a un’ampia platea di clienti.

Particolarmente interessante è la proposta sulla Opel Corsa 1.2 benzina 100 CV, adatta anche ai neopatentati: con rottamazione e finanziamento, il prezzo parte da 13.950 euro, con anticipo di 3.249 euro, 32 rate mensili da 99 euro e prima rata posticipata a gennaio 2026.

Sulla versione elettrica, Opel garantisce un incentivo di 9.000 euro per chi non rientra nei bonus statali, senza vincoli. L’iniziativa conferma la volontà del marchio tedesco di mantenere la Corsa al centro del segmento B, offrendo un vantaggio competitivo significativo in un mercato sempre più influenzato da normative e incentivi.