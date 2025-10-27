Arnaud Ribault nominato responsabile vendite globale per Opel e Vauxhall

Arnaud Ribault è il nuovo Responsabile dei marchi Opel e Vauxhall per l’Europa Allargata a partire dal 1° novembre 2025. Oltre alla supervisione dei marchi, Ribault sarà responsabile a livello globale delle vendite per entrambi e entrerà a far parte del Comitato Esecutivo di Opel Automobile GmbH. Succede a Tobias Gubitz, che assumerà un ruolo internazionale all’interno della struttura europea di Stellantis.

Arnaud Ribault assumerà la responsabilità delle vendite globali per Opel e Vauxhall il 1° novembre 2025

“Sono lieto di dare il benvenuto ad Arnauld Ribault nel nostro team dirigenziale. La sua visione globale e la sua pluriennale esperienza nelle vendite rafforzeranno e amplieranno ulteriormente la posizione di mercato di Opel nel lungo termine”, ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel. “Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare Tobias Gubitz, che ha gestito con successo il lancio degli importanti modelli SUV Opel Grandland, Opel Frontera e Opel Mokka in un solo anno, riuscendo così a gettare le basi per la crescita del marchio. Gli auguro ogni successo nel suo nuovo ruolo nell’organizzazione europea di Stellantis”.

Arnaud Ribault: “È un grande onore per me guidare l’unico marchio tedesco e l’unico marchio britannico del portfolio Stellantis nel futuro in qualità di Responsabile Vendite. Opel e Vauxhall stanno guidando l’elettrificazione concentrandosi chiaramente su un portafoglio modelli attraente e accessibile. I due marchi sono particolarmente forti nell’Europa settentrionale e quindi nei paesi in cui l’elettrificazione sta procedendo più rapidamente. Svolgono quindi un ruolo importante per Stellantis nei suoi sforzi per raggiungere gli obiettivi europei di CO2 . “

Tobias Gubitz

Arnaud Ribault, che in precedenza era Vice-CEO del Gruppo Peugeot Motocycles, dove era responsabile a livello globale di vendite, marketing e supply chain, torna ora al Gruppo Stellantis. Fino a gennaio 2024, Ribault è stato a capo di Citroën Europa. Tra gli altri incarichi, in precedenza ha ricoperto anche il ruolo di Senior Vice President Vendite e Marketing di Groupe PSA in America Latina.