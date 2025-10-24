Stellantis rilancia il diesel italiano: al via la produzione del nuovo motore 2.2 MHEV

Arrivano importanti novità per Stellantis. Il gruppo automobilistico guidato dal CEO Antonio Filosa ha fatto sapere per mezzo di annuncio dato direttamente dai sindacati, che l’avvio della produzione di un nuovo motore diesel “tutto italiano” è praticamente imminente. Si tratta di un motore 2.2 litri con tecnologia MHEV, un ibrido leggero pensato per coniugare efficienza e riduzione delle emissioni.

Stellantis: a Pratola Serra in arrivo un nuovo motore diesel da 2.2 litri

L’annuncio è stato confermato dalla Fim-Cisl dopo un incontro con i vertici di Stellantis nello stabilimento di Pratola Serra, dove il nuovo CEO Antonio Filosa, in carica dallo scorso giugno, ha illustrato il progetto. I sindacati hanno definito la notizia “ottima”, sottolineando i benefici sui volumi di produzione e sull’occupazione locale.

Il motore in questione sarebbe il 2.2 litri Multijet, aggiornato alle normative Euro 7. Già utilizzato su veicoli commerciali come Fiat Scudo, Peugeot Landtrek e Ram Rampage, continuerà a essere protagonista anche nei prossimi anni grazie alla tecnologia mild hybrid, che riduce l’impatto ambientale mantenendo elevate prestazioni.

Il progetto ha anche un respiro internazionale: dal prossimo anno, il motore diesel sarà prodotto nello stabilimento Stellantis in Argentina, destinato ai veicoli venduti in Brasile. A lungo termine, non è escluso che Pratola Serra possa ampliare la produzione includendo motori elettrici e batterie, attualmente importati dalla Francia.

In questo momento il gruppo Stellantis offre nel nostro paese un numero piuttosto esiguo di vetture dotate di motore diesel, concentrandosi soprattutto sui mezzi commerciali. Tra le auto per passeggeri possiamo citare Fiat Tipo, Alfa Romeo Tonale, le attuali Alfa Romeo Giulia e Stelvio, oltre alla Citroën C5 Aircross e alla Peugeot 308. L’introduzione del nuovo motore 2.2 MHEV permetterà al gruppo di rafforzare la propria presenza nel segmento diesel, garantendo al contempo un’offerta più moderna e competitiva per i clienti italiani. Davvero una bella notizia per Pratola Serra che negli ultimi tempi non ha vissuto un bel periodo.