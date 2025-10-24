Stellantis: accordo con Al Barid Bank per rendere più agevole l’acquisto di Fiat Tris

Stellantis Maroc e Al Barid Bank hanno siglato una partnership per agevolare il finanziamento di veicoli di micromobilità, Fiat Tris, destinati ai professionisti marocchini. L’iniziativa, frutto di una visione condivisa, mira a favorire una mobilità sostenibile, equa e alla portata di tutti, sostenendo al tempo stesso l’autonomia economica dei microimprenditori e dei giovani lavoratori nel Paese.

Emblema di questa iniziativa è la Fiat Tris, un veicolo di micromobilità urbana pratico ed economico

Attraverso questo programma, i clienti professionali potranno ottenere un finanziamento fino all’80% del valore del veicolo, previa valutazione della loro domanda da parte di Al Barid Bank. I mezzi saranno distribuiti attraverso la rete ufficiale di Stellantis Maroc, che assicura standard elevati di qualità, affidabilità e assistenza post-vendita sul territorio. Emblema di questa iniziativa è la Fiat Tris, un veicolo di micromobilità urbana pratico ed economico, ora reso più accessibile grazie a una soluzione finanziaria concreta pensata per favorire la mobilità dei lavoratori autonomi e degli imprenditori in tutto il Marocco. Questa collaborazione rappresenta un passo decisivo nella diffusione della micromobilità nel Paese, sostenendo la transizione verso una mobilità più sostenibile e in linea con le esigenze del mercato locale.

“Grazie a questa partnership con Al Barid Bank, offriamo una soluzione perfettamente adatta alle esigenze dei giovani imprenditori e professionisti marocchini. Fiat Tris illustra il nostro impegno nel rendere la mobilità più accessibile, supportando al contempo il dinamismo economico locale. È una risposta concreta a nuovi utilizzi, dove mobilità e imprenditorialità vanno di pari passo”, ha dichiarato Yves Peyrot des Gachons, Amministratore Delegato di Stellantis in Marocco.

“Questa partnership è in linea con la nostra missione di inclusione finanziaria. Facilitando l’accesso ai finanziamenti per microimprenditori e giovani professionisti, contribuiamo a sostenere la creazione di valore, l’occupazione e la sostenibilità. Con Stellantis Marocco condividiamo la stessa ambizione: mettere la finanza e la mobilità al servizio dello sviluppo economico del Paese”, ha dichiarato Nejjar Al-Amine, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Al Barid Bank.