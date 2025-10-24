Fiat Multipla e Lancia Musa: chi non muore si rivede, nuove immatricolazioni a settembre 2025

Anche a settembre 2025 abbiamo analizzato i dati di vendita forniti da Dataforce e pubblicati su AutoNews, per scoprire quali modelli “zombie” siano stati immatricolati. Si tratta di vetture fuori produzione da anni, ma che continuano a comparire nei registri del nuovo. Le ragioni dietro questi inserimenti sono diverse e tutte legittime, e ci consentono di riscoprire modelli storici e iconici. Tra questi spicca la Fiat Multipla, acquistata almeno una volta in Europa lo scorso mese. Dopo il sorprendente ritorno registrato a luglio 2024, un nuovo esemplare è stato immatricolato e resta la curiosità su chi sia il nuovo proprietario e quale versione abbia scelto.

Fiat Multipla e Lancia Musa si confermano auto zombie per eccellenza raccattando nuove immatricolazioni anche a settembre 2025

Anche a settembre 2025 il mercato ha visto la presenza di numerose “auto zombie”. In casa Fiat, oltre a 10 Punto vendute da inizio anno per un totale di 80 immatricolazioni, troviamo 4 vetture fra 500X e Brava, una 500L, una Freemont e una Sedici. Lancia registra tre Musa vendute nel periodo, mentre Maserati conta due Ghibli, spesso disponibili con sconti rilevanti. Lamborghini segnala l’unica Gallardo immatricolata il mese scorso e quattro Huracan, terminate definitivamente nel 2024. Tra le altre, spiccano due Ford Fiesta e Mondeo, una Mitsubishi Pajero e quattro Renault Twingo. In totale, dall’inizio del 2025, le Twingo immatricolate risultano 234, tutte dell’ultima versione, confermando come le vetture fuori produzione continuino a incuriosire gli acquirenti.

Si tratta quasi certamente di auto che sono state reimmatricolate dato che nel caso di Fiat Multipla e Lancia Musa sono uscite di scena da tantissimo tempo. Ad ogni modo si tratta di modelli rimasti nel cuori di molti che di tanto in tanto tornano alla ribalta e non sorprende che in molti chiedano a gran voce il loro ritorno sul mercato con una nuova generazione per il momento però non ancora confermata per l’una ne per l’altra.