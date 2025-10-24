Fiat è lo sponsor principale del Lollapalooza Brasile e Pulse è l’auto ufficiale del festival

Fiat, dopo il successo dell’edizione 2025, torna al Lollapalooza Brasile come sponsor principale per l’edizione 2026, presentando ancora una volta la Pulse come auto ufficiale del festival, rafforzando il suo impegno per l’innovazione, la tecnologia e la cultura nell’anno in cui il marchio celebra il suo 50° anniversario. L’evento si svolgerà il 20, 21 e 22 marzo presso l’Autodromo di Interlagos a San Paolo. Fiat avrà una forte presenza con il palco Perry’s by Fiat, che ospiterà una varietà di attrazioni durante i tre giorni dell’evento.

La partnership avviata nell’edizione del 2025 promette numerose novità nel 2026

Auto ufficiale del Lollapalooza Brasile 2026, la Fiat Pulse è stata responsabile di alcune delle più grandi rivoluzioni del marchio in Brasile negli ultimi anni. Primo SUV Fiat in Brasile, il modello è riconosciuto per offrire elevati livelli di tecnologia e prestazioni, oltre a un design accattivante, ulteriormente perfezionato nella gamma 2026. La versatile Pulse offre tre motorizzazioni: 1.3 Firefly, T200 e T200 Hybrid, quest’ultima l’unica opzione ibrida della sua categoria.

“Partecipare al Lollapalooza Brasile 2025 è stata una pietra miliare per Fiat. Essere presenti a uno dei più grandi festival musicali del Paese ci ha permesso di avvicinare il marchio a un pubblico dinamico, creativo e amante delle esperienze. Per il 2026, abbiamo rinnovato questa partnership e torniamo con ancora più forza e innovazione, con la Fiat Pulse come auto ufficiale del festival”, ha dichiarato Alessandra Souza, Vicepresidente Marketing & Brand Communications di Stellantis in Sud America.

La prima apparizione di Fiat al Lollapalooza Brasile ha fatto la storia. Oltre a lanciare edizioni speciali delle auto ufficiali del festival, le ibride Pulse e Fastback, e a sponsorizzare il palco Perry’s by Fiat, che ha ospitato oltre 25 artisti nei tre giorni dell’evento, il marchio ha anche offerto a Interlagos performance mozzafiato e senza precedenti.

Presso lo stand principale di 125 m², il marchio ha offerto un’esperienza che simulava la sensazione di trovarsi a bordo di una Fiat. Durante l’evento, il pubblico si è divertito al karaoke con il brano “Like a Virgin”, sigla della campagna ibrida di Fiat. Nel secondo stand, dedicato all’esposizione dei prodotti, i partecipanti al festival hanno potuto ammirare da vicino le ibride Pulse e Fastback. Il marchio ha anche organizzato una lotteria con in palio una Pulse ibrida e biglietti per il festival. Nelle prossime settimane saranno pubblicati maggiori dettagli sulla partecipazione di Fiat al festival e notizie esclusive per celebrare la partnership con Lollapalooza Brasile.