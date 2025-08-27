Fiat Ducato vince il “Camping Life Trophy”

Un altro premio per il Fiat Ducato: il modello di furgone italiano si è aggiudicato ancora una volta il “Camping Life Trophy” della rivista specializzata Auto Zeitung di Colonia. La giuria di esperti ha eletto il Ducato al primo posto tra i “veicoli base”. Il “Camping Life Trophy” di quest’anno, che si tiene dal 2019, ha assegnato premi in 17 categorie.

Fiat Ducato è stato nuovamente nominato “Miglior veicolo base” per i camper dalla rivista specializzata Auto Zeitung

“Desidero ringraziare di cuore la redazione di Auto Zeitung per il premio assegnato al Fiat Ducato, che accetto volentieri a nome di tutto il mio team. Questa rinnovata vittoria nel ‘Camping Life Trophy’ ci incoraggia a continuare a offrire soluzioni innovative che rendano il tempo libero o le vacanze degli acquirenti di camper ancora più piacevoli”, ha commentato Andreas Mayer, Amministratore Delegato di Fiat e Abarth in Germania.

Il Fiat Ducato non è solo estremamente popolare tra esperti e utenti; il modello italiano di furgone è anche la prima scelta per gli allestitori. Tra gennaio e giugno 2025, circa il 43% dei camper di nuova immatricolazione in Germania era basato su questo modello di Fiat Professional.

Fiat Ducato si distingue e continua a eccellere come furgone allestito per il trasporto e la trasformazione, come veicolo base ideale per i modelli semintegrali e mansardati, oltre a rappresentare un punto di riferimento anche nella categoria dei camper integrali di fascia alta. Questa versatilità lo ha reso negli anni una scelta preferita da costruttori e appassionati. Non sorprende, quindi, che il Fiat Ducato, prodotto ininterrottamente da oltre quarant’anni, sia considerato il modello base di maggior successo per la realizzazione di camper in tutta Europa, confermandosi anche come leader indiscusso di questo specifico segmento nel mercato tedesco.

Tale primato è il risultato di una lunga tradizione di affidabilità, capacità di carico, comfort e possibilità di personalizzazione, che lo hanno reso un vero standard nel settore dei veicoli ricreazionali. Attualmente, solo in Germania, risultano immatricolati quasi mezzo milione di camper costruiti su base Fiat Ducato, un numero che testimonia in maniera evidente la popolarità e la fiducia riposta in questo modello da migliaia di utenti e costruttori specializzati.