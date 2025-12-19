Stellantis Pro One presente al salone di Bruxelles con Fiat Tris e altre novità

Stellantis Pro One, la business unit dedicata ai veicoli commerciali del gruppo Stellantis, sarà protagonista al 102° Salone dell’automobile di Bruxelles, presentando soluzioni avanzate per la mobilità professionale e urbana nel padiglione 5.

Advertisement

Oltre alla sua ampia gamma di furgoni, Stellantis Pro One metterà in risalto il Fiat Tris, un veicolo a tre ruote 100% elettrico

Al centro dell’attenzione ci sarà l’anteprima europea del Fiat Professional TRIS, un innovativo veicolo a tre ruote completamente elettrico, pensato per la mobilità urbana e le consegne dell’ultimo miglio. Compatto ma versatile, il TRIS offre un’impressionante capacità di carico utile fino a 500 kg, combinando agilità nelle strade cittadine con funzionalità da veicolo commerciale completo.

Accanto al TRIS, Stellantis Pro One amplia la propria offerta di micromobilità con Citroën Ami Cargo, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni agili per le consegne urbane. Questi veicoli rappresentano un nuovo standard per chi opera in contesti cittadini, unendo efficienza, sostenibilità e praticità. Per i professionisti alla ricerca di comfort e stile, la divisione veicoli commerciali del gruppo automobilistico propone inoltre edizioni speciali come il Citroën Berlingo “XTR” e l’Opel Vivaro “Sportive”, caratterizzate da interni funzionali e dettagli estetici distintivi.

Advertisement

Il programma CustomFit conferma il suo ruolo centrale nella strategia di Stellantis Pro One, offrendo ampie possibilità di personalizzazione e conversione dei veicoli. Con lo slogan “A TE SERVE, NOI LO REALIZZIAMO”, l’iniziativa garantisce standard OEM e tempi di consegna ottimizzati, assicurando soluzioni su misura per ogni esigenza professionale.

Nel padiglione 5, Stellantis Pro One presenterà un totale di otto veicoli, spaziando dai modelli di micromobilità fino ai grandi furgoni, dimostrando la capacità del gruppo di coniugare innovazione, sostenibilità e personalizzazione nella mobilità professionale. Il Salone di Bruxelles diventa così l’occasione ideale per scoprire come la business unit di Stellantis stia ridefinendo il futuro dei veicoli commerciali in Europa.