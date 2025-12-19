Jaguar, la rinascita premium è anche complicata da spiegare

Jaguar è riuscita nell’impresa titanica di far parlare di sé dopo anni di quello che potremmo definire un silenzio assordante. Peccato che, per farlo, abbia dovuto scatenare un polverone mediatico che ha diviso gli appassionati, molti dei quali hanno etichettato la nuova direzione estetica e tecnologica come eccessivamente woke. Che poi, alla fine, è esattamente come lavora il marketing da quando esiste la pubblicità: inseguire nicchie o segmenti di mercato. Che non sono mai tutti i consumatori nel mondo.

Il video teaser di Jaguar del novembre 2024 ha totalizzato 5,2 milioni di visualizzazioni, centrando l’obiettivo di Rawdon Glover: catturare l’attenzione globale. Tuttavia, un anno dopo, il CEO adotta un tono più cauto, ammettendo che forse il marchio non ha sottolineato abbastanza il fatto che Jaguar non debba ripetersi, citando l’esempio storico del passaggio dalla leggendaria E-Type alla XJS.

La lezione imparata dal Concept Type 00 è semplice. Quando il cambiamento è radicale, la gente ha bisogno di spiegazioni. E mentre il marchio ha temporaneamente sospeso le vendite di auto per preparare il terreno, Glover assicura che il modello di serie è “quasi pronto”, con ben 150 prototipi già impegnati tra crash test e prove aerodinamiche.

La nuova creatura sarà una GT di lusso, con un prezzo base stimato tra 117.000 e 120.000 sterline, ma capace di sfiorare le 150.000 sterline (oltre 170 mila euro) grazie alle personalizzazioni. L’obiettivo è infilarsi in quel “buco” di mercato tra i modelli premium di fascia alta e l’extra-lusso di Bentley e Rolls-Royce.

Il nome definitivo rimane un mezzo mistero, anche se gli indizi puntano verso la parola “Type”, simbolo del DNA storico, mentre lo “zero zero” del concept indica il reset totale del brand. Resta da vedere se questo salto nel buio tecnologico avrà successo o se rimarrà solo un esperimento di marketing molto raffinato e costoso. Jaguar ha azzerato tutto, ma per ora l’unico dato certo sono le centinaia di migliaia di commenti su YouTube.