Jeep presenta la Wrangler Whitecap, il secondo modello esclusivo per celebrare i suoi 85 anni

Jeep prosegue la sua audace celebrazione del Twelve 4 Twelve con la presentazione del suo secondo esclusivo modello Wrangler: la Jeep Wrangler Whitecap. La tradizione Jeep prospera ininterrottamente da 85 anni. La nuova Wrangler Whitecap trae ispirazione dalla classica CJ-Universal e dal suo iconico tetto Arctic White, un design che da sempre simboleggia individualità e avventura. Questa moderna interpretazione porta avanti con orgoglio questa tradizione, disponibile esclusivamente sugli allestimenti Sahara e Rubicon. Dopo il debutto a novembre della Jeep Wrangler Moab 392 2026 , la Whitecap porta un look fresco e audace alla gamma.

“La Jeep Wrangler Whitecap è più di un’edizione speciale, è una dichiarazione”, ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep. “Rende omaggio alla tradizione del marchio Jeep, introducendo al contempo un sorprendente look bicolore che cattura l’attenzione su qualsiasi percorso. Proprio come ogni modello della serie Twelve 4 Twelve, Whitecap è progettato per distinguersi, un vero e proprio omaggio alla leggendaria tradizione del marchio. Con più possibilità di personalizzazione che mai, offriamo ai proprietari di Jeep la libertà di rendere la loro Wrangler davvero unica.”

La Jeep Wrangler Whitecap 2026 combina la tecnologia avanzata dei modelli Sahara e Rubicon con le leggendarie capacità 4×4, costruita per conquistare qualsiasi terreno con facilità. Alimentata dal motore turbo da 2,0 litri o da 3,6 litri, ogni Whitecap offre autentiche prestazioni 4×4 Jeep grazie agli esclusivi riduttori Selec-Trac part-time o full-time del marchio, garantendo una versatilità senza pari.

Jeep Wrangler Whitecap 2026 si distingue per una serie di dettagli esclusivi. Il tetto rigido è verniciato in brillante bianco, mentre la classica griglia a sette feritoie e i parafanghi, disponibili in tinta con la carrozzeria, completano l’estetica distintiva (di serie sulla Sahara, disponibile sulla Rubicon). La versione Sahara e Rubicon sfoggia inoltre un adesivo laterale Bright White 1941, mentre la Rubicon presenta un adesivo dedicato sul cofano. Tra le opzioni, il tetto elettrico Sky One-Touch può essere arricchito da accenti Bright White, aggiungendo ulteriore personalità.

Le prenotazioni per la nuova Wrangler Whitecap 2026 sono aperte negli Stati Uniti con prezzi di partenza che variano in base alla versione e agli accessori: Rubicon X a partire da $495, Sahara da $2.690, includendo l’hardtop opzionale in tinta con la carrozzeria, e Rubicon da $3.185, che comprende l’hardtop e i parafanghi in tinta con la carrozzeria.