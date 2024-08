Fiat Scudo: in Germania aperti gli ordini per la Serie 3

È ora possibile ordinare in Germania la terza generazione della Fiat Scudo. Le versioni disponibili includono il furgone e il Multicab, entrambe proposte in due diverse lunghezze, oltre al telaio per entrambe le varianti di trazione. Inoltre, il veicolo commercialre di Fiat è ordinabile anche nella versione Flexcab, anch’essa disponibile con due lunghezze di carrozzeria.

Fiat Scudo Serie 3 parte da 29.300 euro netti in Germania

La gamma di Fiat Scudo offre motori turbodiesel efficienti in tre varianti di potenza. Il modello base è il Fiat Scudo 1.5 BlueHDI 120, con una potenza di 88 kW (120 CV) e un prezzo di partenza di 29.300 euro netti. La versione con motore da due litri propone due livelli di potenza: 106 kW (144 CV) o 130 kW (177 CV). Entrambi i motori rispettano lo standard sulle emissioni Euro 6d-ISC-FCM e sono abbinati a un cambio manuale a sei marce o a un cambio automatico a otto marce, a seconda della versione.

Da metà settembre, sarà disponibile anche la Fiat E-Scudo, equipaggiata con un motore elettrico da 100 kW (136 CV). I clienti potranno scegliere tra due opzioni di batteria: una da 50 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 224 chilometri, e una da 75 kWh, che permette di raggiungere fino a 351 chilometri, entrambi secondo il ciclo WLTP.

Fiat Scudo è nuovamente disponibile nella versione Flexcab, caratterizzata da una carrozzeria versatile. Questa configurazione include una seconda panca nel vano di carico, che offre tre posti aggiuntivi. La panca può essere ribaltata in avanti, consentendo lo spostamento della griglia divisoria e aumentando il volume del vano di carico di 1,5 metri cubi. La capacità massima di carico del Fiat Scudo Flexcab raggiunge 5,5 metri cubi nella versione con cassone lungo e 4,7 metri cubi nella versione corta.

Il Fiat Scudo Flexcab può essere equipaggiato con motori turbodiesel da 88 kW (120 CV) o 106 kW (144 CV) e con entrambe le lunghezze di carrozzeria disponibili. I prezzi partono da 32.800 euro netti.

Fiat Professional ha anche ampliato la gamma di colori della carrozzeria per il nuovo Fiat Scudo, offrendo dieci vernici speciali che permettono di personalizzare ulteriormente i veicoli aziendali.

Inoltre, per il furgone Fiat Scudo è disponibile un nuovo pacchetto Connect, che include un sistema di navigazione avanzato e una visione a 360 gradi “Surround View” realizzata attraverso più telecamere, migliorando la sicurezza e la praticità di guida.