Maserati MCPura, aggiornamento “economico”: vera occasione per i milionari prudenti

Nel mondo senza dubbio elitario delle supercar, dove ogni migliaio di euro è un po’ di spiccioli da sommare al prezzo totale, parlare di “taglio dei prezzi” è una dichiarazione tanto audace quanto imbarazzante. La Maserati MCPura, il cui debutto è previsto per il 2026, sembra essere il tentativo di Modena di democratizzare (o almeno rendere più accessibile) il lusso delle prestazioni eccezionali.

La versione coupé della MCPura ha un prezzo di listino in Italia che si attesta sui 232.200 euro, per il modello con motore a benzina da 3.000 cc capace di erogare una potenza massima di 630 CV. Certo, 230(e passa)mila euro non sono un “taglio di prezzi” per l’uomo medio incontrato per strada, ma nel segmento delle supercar, questa cifra la posiziona in un territorio di “lusso competitivo”, più conveniente della diretta antenata MC20 che costava, nuova, circa 240mila euro.

La Maserati in arrivo, che include la variante cabriolet MCPura Cielo (con un prezzo di circa 268mila euro, anche qui poco meno della stessa variante nella gamma MC20), è il culmine di un rinnovamento strategico per il marchio del Tridente.

L’inizio della produzione è stato fissato per la fine del 2025 nello storico stabilimento di Modena. La MCPura, coupé a due porte e due posti, con trazione rigorosamente posteriore e un serbatoio da 60 litri, sottolinea l’impegno verso la performance pura del Tridente. Un impegno che richiede però costanza e maggiore presenza, nazionale e internazionale.

Nonostante l’aggressività sul prezzo di partenza, la realtà italiana non risparmia nessuno: la vettura è comunque soggetta a un Superbollo non indifferente, tasse che ricordano al proprietario, oltre al prestigio del brand, che anche il lusso sfrenato deve pagare il suo dazio ambientale.

La Maserati MCPura si rivela dunque la scommessa che può offrire un V6 con un’accelerazione brutale, con una coppia massima di 730 Nm, a un prezzo adesso più “popolare” per i multimilionari. Anche le novità del lusso italiano possono mostrare, mettiamola così, qualche sconto invitante.