Stellantis: +11,5% nelle vendite di auto a settembre 2025

Nel terzo trimestre del 2025, Stellantis ha introdotto sul mercato tre nuovi modelli: la Citroën C5 Aircross, la DS N°8 e la nuova Jeep Compass, segnando un passo avanti nella strategia di rinnovo dei prodotti dei suoi marchi. L’azienda conferma così il suo impegno a rafforzare la gamma con vetture aggiornate e competitive, puntando su design, tecnologia e sostenibilità. Il programma prevede complessivamente 10 nuovi lanci per l’anno in corso, confermando l’obiettivo di offrire ai clienti un’offerta sempre più ampia e moderna, capace di rispondere alle esigenze dei diversi segmenti del mercato automobilistico.

A settembre 2025, Stellantis registra un aumento dell’11,5% nelle vendite di autovetture EU30 rispetto a settembre 2024

Luca Napolitano, Commercial Operations Officer di Stellantis, ha evidenziato i principali risultati commerciali: “Siamo davvero lieti di sottolineare l’andamento molto positivo della raccolta ordini, soprattutto nel segmento B2C, che a settembre ha registrato un +22% su base annua.

Inoltre, nel terzo trimestre del 2025, il mercato europeo ha registrato un forte aumento delle vendite di Citroën C3 e C3 Aircross, FIAT Grande Panda e Opel Frontera, che ha portato le nostre vendite di autovetture ad aumentare di +4,4 punti percentuali su base annua, raggiungendo un totale di 422.000 veicoli.

Nel terzo trimestre del 2025, Stellantis ha consolidato la sua posizione nel mercato europeo raggiungendo una quota del 15,4% nei paesi dell’UE, con 549.000 veicoli venduti tra autovetture e veicoli commerciali leggeri. Questo risultato conferma il gruppo come secondo maggiore produttore automobilistico in Europa, con un vantaggio significativo rispetto al terzo concorrente in classifica. Le vendite evidenziano l’efficacia della strategia commerciale e del piano di rinnovo prodotti, che unisce modelli innovativi, design accattivante e tecnologia avanzata. La performance rafforza la presenza del gruppo nei segmenti chiave e la sua capacità di rispondere alle esigenze del mercato europeo in continua evoluzione.