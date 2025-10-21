FIAT: l’elettrico è più accessibile che mai con i nuovi incentivi statali

L’attesa è finalmente terminata: dal 22 ottobre entreranno in vigore i nuovi incentivi statali per l’acquisto di auto elettriche, un’opportunità che ha suscitato grande entusiasmo tra gli italiani. La conferma arriva dai numeri: negli showroom della rete Fiat il numero di visitatori interessati è più che raddoppiato, segno evidente che la mobilità elettrica, con queste nuove condizioni, diventa una scelta concreta e immediata. L’alto interesse fa prevedere che il budget stanziato possa esaurirsi in pochi giorni, trasformando l’apertura del programma in un vero e proprio click day.

Le nuove offerte imperdibili su 500e, Grande Panda e 600e rendono l’elettrico FIAT più conveniente che mai

In questo scenario, Fiat ribadisce il proprio impegno nel rendere l’elettrico semplice e accessibile a tutti tramite l’iniziativa Elettrico Facile FIAT. L’intera rete dei concessionari offre assistenza completa ai clienti, guidandoli nella prenotazione dei voucher statali e semplificando ogni fase delle procedure burocratiche, per rendere l’acquisto di una vettura elettrica rapido e senza intoppi.

Recandosi nelle concessionarie FIAT di tutta Italia, clienti e appassionati potranno ammirare e provare i modelli 100% elettrici del marchio, scoprendo le nuove offerte dedicate a questi protagonisti della mobilità urbana sostenibile. Tra le proposte più interessanti, la Fiat 500e, simbolo dell’elettrico italiano, è ora disponibile a partire da 9.950 euro, grazie agli incentivi statali e al finanziamento Stellantis Financial Services. La Grande Panda elettrica parte da 9.950 euro, con un’autonomia fino a 320 km nel ciclo WLTP, mentre il B-SUV 600e è offerto da 20.750 euro, con guida assistita di Livello 2 e oltre 400 km di autonomia.

Queste promozioni rendono l’acquisto di un’auto elettrica più semplice e conveniente, rappresentando un passo concreto verso una mobilità sostenibile, accessibile e autenticamente italiana. Con queste iniziative, FIAT conferma la sua missione: rendere l’elettrico alla portata di tutti, rispondendo alle esigenze reali dei clienti.