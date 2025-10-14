Maserati svela la Grecale Tributo “Il Bruciato”: una serie esclusiva di esemplari unici

Maserati e Marchesi Antinori presentano Grecale Tributo Il Bruciato, una creazione esclusiva che celebra l’eccellenza del made in Italy e l’arte della personalizzazione del Maserati Fuoriserie Program. Questa edizione limitata nasce dall’incontro tra due simboli di maestria italiana: l’ingegneria raffinata del Tridente e la tradizione vitivinicola della famiglia Antinori. Il progetto rende omaggio alla bellezza autentica di Bolgheri, alla sua terra e a una delle etichette più rappresentative, Il Bruciato, emblema di carattere e autenticità. Ogni dettaglio della vettura riflette il connubio tra performance e passione, tra la potenza elegante della Grecale e l’intensità del vino che porta il suo nome. Realizzata in collaborazione con una delle più antiche famiglie vinicole al mondo, la Grecale Tributo Il Bruciato incarna l’anima di due eccellenze italiane unite dal medesimo spirito: quello di creare esperienze uniche, destinate a durare nel tempo.

Maserati e Marchesi Antinori svelano Grecale Tributo Il Bruciato

A partire dal colore della carrozzeria, il design si ispira alla natura e alla stagione della vendemmia. La carrozzeria è nella tonalità Alchimia Scarlatta, che ricorda il rosso intenso del vino in movimento nel bicchiere, assumendo mille sfumature diverse e brillando a seconda di come riflette la luce. Per creare questa tonalità esclusiva, è stato utilizzato un pigmento estremamente speciale, noto come Chromaflair, per creare una variazione di colore molto netta. La vernice ha una base bordeaux con due note di testa: una oro ramato e l’altra lampone scuro, per creare una sfumatura profonda. Di conseguenza, da diverse prospettive l’auto sembra quasi essere dipinta di colori diversi.

Completano gli esterni i cerchi Pegaso Forgiati o Crio Fuoriserie da 21″, entrambi con canale posteriore maggiorato per un’estetica più muscolosa e una migliore aderenza, e finitura Gloss Black (come optional). Le pinze freno sono nere, il tutto impreziosito dal logo Fuoriserie, verniciato nella stessa tonalità sul parafango anteriore. Gli interni sono in pelle Tan/Dark Red con cuciture tono su tono e dettagli dedicati a “cannelloni”, con il poggiatesta impreziosito dal logo del Tridente in Dark Red.

Ogni dettaglio dell’abitacolo è studiato per trasformare il viaggio in un’esperienza sensoriale, resa possibile anche dal sistema audio Sonus faber Premium Audio System a 14 altoparlanti e dal tetto panoramico. Un piacere armonioso e avvolgente che si vive a bordo, come un calice di vino che racconta la storia della terra da cui proviene.

I dettagli stilistici di questa edizione speciale ricordano un luogo della costa toscana, Bolgheri, dove il vento danza tra le viti e il tempo si misura in profumi, luci e silenzi. È qui che nasce Il Bruciato, nato nel 2002: un vino dal carattere potente e armonioso, pronto da condividere con lo spirito del SUV Maserati Grecale.

La citazione “Driving the essence of Italian living” racchiude l’anima di Grecale Tributo Il Bruciato: non una semplice auto, ma un manifesto del saper fare italiano , un invito a godersi la vita con eleganza, gusto e passione. Un viaggio che inizia nel cuore della Toscana e arriva ovunque ci sia desiderio di bellezza.

Giovanni Perosino, Chief Marketing and Communication Officer di Maserati: “Grecale Tributo Il Bruciato è il frutto di un progetto esclusivo che ruota attorno all’essenza di Maserati come simbolo del lusso italiano nel mondo. Prodotta per pochi, quasi su misura, ispirata alla tradizione, all’innovazione e all’artigianalità 100% made in Italy. Un’espressione del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, per i nostri clienti che vogliono creare l’auto dei loro sogni: pezzi unici capaci di coniugare design inconfondibile, prestazioni straordinarie, materiali pregiati e la creatività più estrema e raffinata.

Così come Maserati affonda le sue radici nello spirito del granturismo, questa versione speciale della Grecale è un omaggio al saper fare italiano, dove ogni curva racconta una storia e ogni viaggio diventa un’esperienza.”

Renzo Cotarella, Amministratore Delegato di Marchesi Antinori: “Il Bruciato è stato prodotto per la prima volta nel 2002: un’annata complessa, segnata da sfide e forti piogge. Dopo questo periodo difficile è nato un nuovo vino moderno e accessibile: un invito ad avvicinarsi e a vivere un grande vino. Come per una grande auto, ciò che conta non è solo la perfezione tecnica, ma la capacità di rendere eccezionale il quotidiano, coniugando identità, eleganza e piacere. La Grecale Tributo Il Bruciato è un omaggio a questa essenza e al territorio di Bolgheri.