Alfa Romeo Junior: prezzo davvero interessante per il SUV con l’Ecobonus 2025

Fra le elettriche e ibride che rientrano negli incentivi auto 2025 spicca l’Alfa Romeo Junior, il SUV compatto del Biscione disponibile in versione MHEV mild hybrid e full electric, quest’ultima acquistabile sfruttando l’Ecobonus statale.

Il prezzo di listino di 39.500 euro scende a 24.570 euro per ALfa Romeo Junior grazie all’Ecobonus 2025

La versione in promozione della Junior è la standard da 156 cavalli, acquistabile fino al 31 ottobre 2025 con anticipo zero, 36 rate da 149 euro l’una, TAN fisso 2,99% e TAEG 4,34%, più una rata finale di 22.295 euro, corrispondente al valore garantito futuro. Il prezzo di listino di 39.500 euro scende così a 24.570 euro, grazie a uno sconto complessivo di 13.930 euro: 11.000 euro derivanti dagli incentivi statali, usufruibili con rottamazione di un’auto Euro 0-5, ISEE sotto i 30.000 euro e residenza in una FUA, e 2.930 euro di bonus Alfa Romeo.

Fra le dotazioni della Junior figurano Cruise Control adattivo, cruscotto a Cannocchiale da 10,25” Full TFT, sistema di infotainment da 10,25”, due porte USB, Bluetooth e comandi vocali. Chi non rientra nei requisiti degli incentivi può comunque acquistare la vettura a 36.190 euro, con anticipo di 9.930 euro, 35 rate da 199 euro e rata finale di 22.295 euro.

In offerta anche la Junior Veloce da 280 cavalli, la variante più potente e sportiva, il cui prezzo full optional può arrivare a 56.000 euro. La versione standard si acquista invece a 48.500 euro, mentre la promozione attuale la porta a 44.650 euro, con anticipo 10.278 euro, 35 rate da 299 euro e maxi rata finale da 27.506 euro.

La Junior ha recentemente ricevuto l’aggiornamento MY26, che ha modificato leggermente dotazioni e listino, confermando il modello come uno dei SUV compatti più interessanti e accessibili della gamma Alfa Romeo, in grado di coniugare stile, tecnologia e la possibilità di approfittare degli incentivi statali.