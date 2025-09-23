Maserati MCPura debutta in Italia al Salone di Torino 2025

Dopo aver conquistato il pubblico internazionale del Goodwood Festival of Speed ​​lo scorso luglio con un debutto che ha lasciato un segno indelebile, Maserati porta ora a casa la sua nuova icona: la nuovissima MCPura, disponibile nelle versioni coupé e cabrio, denominata Cielo , sarà protagonista del Salone dell’Auto di Torino (Salone Auto Torino 2025) dal 26 al 28 settembre 2025.

L’evento rappresenta il palcoscenico ideale per l’anteprima nazionale di una supersportiva che incarna la più pura essenza dell’energia e delle prestazioni Maserati, rigorosamente e orgogliosamente 100% Made in Italy. Nel cuore di Piazza Reale a Torino, Maserati mette in mostra le due anime della sua ultima creazione. La nuova supersportiva è presentata nell’esclusiva finitura Ai Acqua Rainbow, ideata dal programma Fuoriserie di Maserati: opaca sulla coupé, lucida sulla MCPURA Cielo.

Giunto alla sua seconda edizione, il Salone dell’Auto di Torino sta crescendo rapidamente, affermandosi come punto di riferimento nel panorama automobilistico mondiale. Nella cornice unica e suggestiva di Torino, considerata la capitale della tradizione automobilistica italiana, il salone offre non una semplice esposizione, ma un teatro a cielo aperto dedicato alla passione per l’auto.

In questo contesto, Maserati si fa protagonista, riaffermando il legame tra Torino e la Motor Valley – con Modena come casa di Maserati – celebrando l’autenticità del lusso italiano. Lo show non è una mostra statica, ma una celebrazione immersiva dove il brivido delle prestazioni prende vita attraverso l’inconfondibile rombo dei motori.

Tra i momenti clou del programma di tre giorni, la grande parata di sabato 27 settembre si distingue come uno dei più attesi. Il percorso inizia alla Reggia di Venaria, con una visita e un pranzo presso la storica residenza sabauda, ​​prosegue attraverso Superga e culmina nel cuore della città, in Piazza San Giovanni.

Ad aprire la sfilata saranno i clienti Maserati Forza Torino al volante di icone del Tridente come la GranTurismo e la MC20, affiancati da una GranCabrio con a bordo un’ospite d’eccezione: la modella e conduttrice televisiva Cristina Chiabotto, presenza d’eccezione e ambasciatrice dell’eleganza italiana. Evoluzione naturale dell’iconica MC20, la Maserati MCPura rappresenta la nuova frontiera delle supersportive, elevando il suo predecessore a un livello ancora più elevato di prestazioni e unicità.

Disponibile nelle versioni coupé e cabrio, si distingue per quattro caratteristiche esclusive: la monoscocca in fibra di carbonio, l’iconico motore Nettuno V6 da 630 CV con tecnologia brevettata a precamera, le porte a farfalla e, sulla Cielo, il tetto in vetro elettrocromico retrattile. La monoscocca in fibra di carbonio coniuga rigidità e leggerezza, portando il peso complessivo al di sotto dei 1.500 kg. Grazie ai 630 CV erogati, la vettura raggiunge un rapporto peso/potenza di 2,33 kg/CV, il migliore della categoria, coniugando prestazioni straordinarie con estrema eleganza e maestria artigianale. È la più pura incarnazione dei valori autentici di Maserati, simbolo del lusso italiano nel mondo.

Per la sua première, il colore scelto è Ai Aqua Rainbow, una tonalità azzurra che si trasforma alla luce del sole, rivelando un effetto arcobaleno. Ispirata al prisma, scompone la luce bianca per catturarne tutte le sfumature, creando un colore unico e puro. Partendo da una base di tonalità acquatiche, questa finitura offre un effetto inaspettato ed emozionante grazie all’utilizzo di pigmenti rari, appositamente sviluppati.

L’esclusiva versione esposta è disponibile per i clienti attraverso una configurazione dedicata del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, che, nel suo mondo “su misura”, crea veicoli con caratteristiche specifiche richieste o modelli unici in edizione limitata.

Maserati MCPura è prodotta nello storico stabilimento Maserati di Viale Ciro Menotti a Modena, dove vengono prodotti anche il motore Nettuno, la GT2 Stradale e, dal quarto trimestre del 2025, la GranTurismo e la GranCabrio. MCPURA incarna estrema eleganza, prestazioni esaltanti e artigianalità italiana. Con la sua produzione, verniciatura e personalizzazione interamente realizzate a Modena, è la massima rappresentazione dello spirito autentico e dello stile senza tempo di Maserati.