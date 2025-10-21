Jeep vince il quarto Rebelle Rally in cinque anni

Jeep celebra un’altra prestazione dominante al decimo Rebelle Rally annuale, con il Team n. 129, composto dalle esperte fuoristrada Nena Barlow e Teralin Petereit, che si è aggiudicato l’ambito titolo assoluto. Si tratta della loro quarta vittoria in cinque anni, consolidando la loro eredità come uno dei team di maggior successo nella storia del rally.

Jeep Gladiator Mojave brilla come unico modello Desert Rated del marchio e unico pick-up open-air nella competizione

Con oltre 2.700 chilometri di terreni accidentati tra Nevada e California, il Rebelle Rally è il rally fuoristrada competitivo più lungo degli Stati Uniti, una maratona di otto giorni di resistenza e autonomia. Senza GPS, telefoni cellulari o aiuti esterni, è una vera prova di grinta, abilità e capacità del veicolo. Barlow e Petereit hanno guidato una Jeep Gladiator Mojave 2025 di serie, l’unico pick-up scoperto del rally e l’unico veicolo Jeep a fregiarsi del badge Desert Rated. Delle loro quattro vittorie al Rebelle Rally, le prime due sono state ottenute a bordo della leggendaria Jeep Wrangler 4xe Rubicon, mentre le vittorie più recenti, inclusa quella di quest’anno, sono state ottenute a bordo della Gladiator Mojave, a dimostrazione dell’evoluzione delle capacità di Jeep nel dominare il deserto.

“Congratulazioni a Nena e Teralin per l’altra incredibile vittoria al Rebelle Rally”, ha dichiarato Aamir Ahmed, responsabile globale della divisione off-road e dei veicoli elettrici del marchio Jeep. “Il loro successo dimostra le capacità e la resistenza ineguagliabili della Jeep Gladiator. Il Rebelle Rally è il banco di prova per eccellenza e siamo orgogliosi di supportare concorrenti che incarnano lo spirito avventuroso di Jeep”.

Quest’anno, il marchio Jeep ha accolto con orgoglio il Team Fun•Duh•Mentals (n. 101) nella sua formazione supportata per la prima volta. Il team comprendeva Lyn Woodward, affermata giornalista automobilistica, e Renée Vento, esperta professionista del settore immobiliare. Sebbene fosse la prima volta che gareggiavano insieme, entrambi hanno portato una profonda esperienza al rally, Woodward con sei apparizioni al Rebelle e Vento con sette.

I veicoli Jeep 4×4 sono da tempo una presenza fissa al Rebelle Rally, con otto vittorie su 10 e cinque dei nove premi Bone Stock finora vinti. Quest’anno, entrambi i team supportati da Jeep hanno gareggiato con i pick-up Gladiator Mojave di serie, a testimonianza della resistenza e della versatilità del veicolo. Oltre un terzo di tutti i concorrenti ha scelto di guidare Jeep 4×4 personali. Mentre il Rebelle Rally celebra il suo decimo anniversario, Jeep è onorata di supportare questo evento innovativo che promuove l’emancipazione femminile, l’avventura e l’incessante ricerca dell’eccellenza.