Jeep: si ferma la produzione negli USA a causa di un incendio

Lo stabilimento Stellantis di Warren Truck, specializzato nell’assemblaggio di pickup e SUV full-size come Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer, ha sospeso la produzione per almeno tre settimane a causa dei disagi provocati da un incendio in un importante fornitore di alluminio a New York lo scorso mese. Secondo Eric Graham, presidente della United Auto Workers Local 140, che rappresenta i dipendenti dello stabilimento, l’impianto è rimasto inattivo durante questa settimana e si prevede che la chiusura continuerà almeno fino alla fine del mese.

L’incendio del 16 settembre nello stabilimento Novelis Inc. di Oswego ha interrotto l’approvvigionamento di alluminio necessario per la produzione delle Jeep, causando una carenza di materiali che impedisce la normale attività produttiva. La sospensione delle linee di Warren Truck evidenzia la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento dell’industria automobilistica, in particolare per i materiali chiave come l’alluminio, essenziale per la realizzazione dei veicoli Stellantis destinati al mercato dei SUV di grandi dimensioni.

“A causa della carenza di componenti, lo stabilimento di assemblaggio di camion Warren rimarrà chiuso a partire dalla settimana del 13 ottobre per tre settimane”, ha confermato una dichiarazione della portavoce di Stellantis, Ann Marie Fortunate. “Si prevede che lo stabilimento Jeep riprenderà la produzione nella settimana del 3 novembre”.

Lo stabilimento di New York fornisce circa il 40% dei fogli di alluminio utilizzati nell’industria automobilistica, per circa una dozzina di case automobilistiche. Gli analisti hanno individuato nella Ford Motor Co. la maggiore vulnerabilità. Julie Groover, portavoce di Novelis ha affermato che l’incendio ha colpito il laminatoio a caldo dello stabilimento e che l’azienda prevede la riapertura di quella parte della struttura all’inizio del prossimo anno. Nel frattempo, ha affermato che Novelis sta collaborando con gli altri stabilimenti in tutto il mondo per reperire la “banda a caldo” necessaria per la produzione di alluminio per le automobili. Ha aggiunto che il resto dello stabilimento, oltre al laminatoio a caldo, rimane aperto.

“Stiamo procedendo molto bene con il restauro dell’edificio”, ha affermato Groover, che ha anche installato un nuovo tetto e nuove condotte nella sezione dedicata al laminatoio a caldo dell’impianto. Ha aggiunto che la causa dell’incendio è ancora oggetto di indagine.

Stellantis è stata colpita da un incendio in un altro stabilimento fornitore durante l’estate. Il Toledo Assembly Complex ha perso la produzione delle sue Jeep dopo un incendio divampato ad agosto nello stabilimento del produttore di componenti CSP a Carey, Ohio. Lo stabilimento di Toledo, che produce il SUV Jeep Wrangler e il pick-up Gladiator, è da allora in “stato di emergenza”, ha affermato Fortunate, con i lavoratori che hanno accumulato più ore di lavoro per recuperare il tempo di produzione perso.