Jeep: sabato 18 e domenica 19 ottobre porte aperte in tutti gli showroom italiani

Jeep ha annunciato da poco che sabato 18 e domenica 19 ottobre tutti i concessionari italiani saranno protagonisti di un nuovo porte aperte in cui i clienti e semplici curiosi avranno l’opportunità di conoscere dal vivo la gamma di modelli al completo. Ancora una volta tutti i riflettori saranno puntati sulla Avenger che tenendo conto dei primi 9 mesi dell’anno si conferma il SUV più venduto in assoluto in Italia e uno dei modelli con più immatricolazioni di tutto il mercato, per la precisione il terzo più venduto.

Anche sabato 18 e domenica 19 ottobre sarà possibile conoscere la gamma di SUV Jeep in tutti gli showroom italiani

Il successo della Jeep Avenger risiede nella sua gamma pensata per offrire la massima libertà di scelta, valore fondante del marchio. È il primo SUV 100% elettrico di Jeep, disponibile anche con motore benzina 1.2 manuale, in versione e-Hybrid automatica e 4xe a trazione integrale, per adattarsi a ogni terreno. La nuova Avenger 4xe debutta con la serie speciale The North Face Edition, limitata a 4.806 unità, numero che richiama l’altezza del Monte Bianco. Unisce materiali robusti, tecnologie d’avanguardia e dettagli esclusivi come finiture Summit Gold e motivi topografici, celebrando esplorazione e natura.

L’ottimo andamento commerciale della gamma Jeep si accompagna all’attesa per la Nuova Jeep Compass, recentemente protagonista di un tour nelle concessionarie italiane. Completamente riprogettata per offrire maggiore spazio, versatilità e prestazioni aerodinamiche d’eccellenza, la terza generazione di Compass consolida la strategia di elettrificazione del marchio in Europa, con diverse opzioni di propulsione elettrificata. Dopo la First Edition lanciata a maggio, sono ora aperti gli ordini per la versione Altitude, proposta da 39.900 euro o da 249 euro al mese con finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Prodotta in Italia, risponde alle esigenze di clienti europei diversi, dalle famiglie agli amanti dell’outdoor.