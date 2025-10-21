in Fiat

FIAT partner della Wizz Air Rome Half Marathon 2025

Protagonista la Nuova Fiat Grande Panda, esposta nel Villaggio presso Eataly Ostiense

Fiat Grande Panda

Fiat ha partecipato come Official Partner alla Wizz Air Rome Half Marathon 2025, la mezza maratona più internazionale d’Italia, svoltasi il 18 e 19 ottobre con 22.000 runner. L’evento, dedicato al Giubileo 2025, ha attraversato il cuore di Roma, con partenza della Grande Panda elettrica e arrivo davanti al Colosseo. Fiat ha supportato anche le corse non competitive del 18 ottobre, la Longevity Run e la Dog Run, celebrando sport, inclusività e sostenibilità. Il marchio italiano ha così ribadito il suo impegno nello sport, nelle famiglie e nella mobilità sostenibile, unendo tecnologia, passione e partecipazione attiva alla comunità.

Protagonista dell’evento è stata la Nuova Fiat Grande Panda, simbolo di innovazione e mobilità responsabile, che ha accompagnato i runner lungo il percorso ed è stata esposta nel Villaggio della Maratona presso Eataly Ostiense dal 16 al 18 ottobre. Con il suo design iconico e la tecnologia ibrida, Grande Panda rappresenta inclusività e sostenibilità, in perfetta sintonia con lo spirito della manifestazione dedicata a sport, benessere e socialità. Disponibile con motore turbo benzina 1.2L, Hybrid 110 CV con batteria agli ioni di litio da 48V e trasmissione eDCT, o nella versione 100% elettrica con batteria da 44 kWh e autonomia WLTP di 320 km, la Grande Panda dimostra come la mobilità del futuro possa essere accessibile, sostenibile e divertente, unendo tecnologia, efficienza e rispetto per l’ambiente.

Fiat, da sempre vicina alle persone e al territorio, ha sostenuto la Rome Half Marathon promuovendo uno stile di vita attivo e responsabile. La partnership riflette l’impegno del marchio verso una mobilità sempre più elettrificata e accessibile, con soluzioni pensate per migliorare la vita urbana. Correre tra le meraviglie di Roma offre un’esperienza unica e coinvolgente, e con la Grande Panda Fiat ha portato la propria visione di felicità sostenibile nel cuore della Capitale, unendo innovazione, sostenibilità e partecipazione attiva alla comunità in un evento che celebra sport, benessere e socialità.

