Stellantis: Antonio Filosa conferma gli impegni verso l’Italia e annuncia 400 nuove assunzioni a Mirafiori

Nel corso di un incontro con i sindacati italiani tenutosi lunedì 20 ottobre, il nuovo CEO di Stellantis, Antonio Filosa, ha confermato il forte impegno del gruppo verso le attività produttive italiane. Durante l’incontro, Filosa ha annunciato l’assunzione di 400 nuovi lavoratori presso lo stabilimento Mirafiori di Torino, con l’obiettivo di potenziare la produzione e rafforzare la presenza industriale del marchio in Italia.

L’incontro di Antonio Filosa con i rappresentanti dei lavoratori è arrivato dopo richieste di maggiore chiarezza sui piani aziendali, soprattutto alla luce della sospensione temporanea della produzione in diversi stabilimenti europei, decisione simile a quella adottata da altre case automobilistiche, come Volkswagen. Con queste nuove assunzioni, Stellantis intende non solo garantire continuità produttiva, ma anche rassicurare i sindacati e il territorio sul futuro dello stabilimento torinese, sottolineando l’importanza strategica del sito di Mirafiori all’interno della rete industriale europea del gruppo.

Il produttore sta lottando contro condizioni difficili e sovraccarichi di capacità produttiva in Europa. L’azienda si è impegnata a ricevere 6 miliardi di euro di ordini da fornitori locali e ha promesso di non chiudere nessuno stabilimento italiano. L’azienda rispetterà così le scadenze del piano strategico a lungo termine per l’Italia annunciato a dicembre dello scorso anno, ha dichiarato Antonio Filosa ai sindacati. Il personale aggiuntivo a Mirafiori contribuirà a supportare la produzione di una Fiat 500 ibrida, con un secondo turno a partire da febbraio, ha aggiunto.

Antonio Filosa che ha assunto la guida di Stellantis a giugno, ha confermato che la produzione della nuova Jeep Compass inizierà nelle prossime settimane a Melfi, nel sud Italia. Il gruppo sta inoltre pianificando un’offerta “multi-energy” per i modelli Alfa Romeo Giulia e Stelvio, che contribuirà a garantire un “futuro stabile” per lo stabilimento di Cassino. I nuovi posti di lavoro a Mirafiori si aggiungono alle recenti assunzioni in loco, così come nello stabilimento di Atessa, in centro Italia, ha affermato Filosa.