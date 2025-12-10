Alfa Romeo, se siamo davanti all’occasione perfetta per il ritorno della Giulietta

Il futuro di Alfa Romeo non potrebbe essere più complesso. A vederlo e giudicarlo oggi, l’intrigo politico-industriale del Biscione fa soffrire non poco, sospeso tra il DNA della sportività e i vincoli burocratici imposti dalla normativa europea sul ban delle auto termiche. Il 2026 doveva essere l’anno della svolta, ma la nuova leadership all’interno di Stellantis ha rimescolato le carte in tavola, lasciando gli Alfisti in trepidante attesa.

La notizia più recente e anche più importante che fa storcere il naso, anche se promette di lavorare meglio alle nuove tecnologie, è il posticipo delle attese nuove generazioni di Stelvio e Giulia a una finestra temporale più distante. Non è difficile immaginare, stando alle dichiarazioni ufficiali, che si vedranno novità sostanziose intorno al 2028. Nel frattempo, la strategia di Alfa Romeo sembra voler abbandonare il segmento E delle ammiraglie. Un colpo al cuore, lo sappiamo.

Questa rinuncia che vede berline ed eleganti coupé svanire apre inevitabilmente scenari nostalgici. Non stupisce come recentemente si sia fatta sempre più rumorosa l’ipotesi di un ritorno della nuova Giulietta sul mercato, un nome che evoca passione e storia in Alfa Romeo. Accanto a lei, però, è previsto lo sviluppo di un crossover sportivo, pensato per il cuore del mercato europeo e atteso persino in una versione Quadrifoglio ad alte prestazioni. La via di mezzo fra Stelvio e Tonale, in soldoni.

Entrambi i progetti si baserebbero sulla piattaforma STLA Small e la loro produzione sarebbe affidata allo stabilimento di Pomigliano, anche se il loro debutto non è previsto prima del 2029. Tra una vita, a vedere le necessità del settore al momento. Nel frattempo, il testimone dell’innovazione è raccolto dalla “vera” nuova Tonale, attesa in lancio da Melfi dalla fine del 2027. Il SUV compatto premium crescerà in dimensioni, superando i 4,6 metri, e promette un design ancora più aggressivo e una gamma motori che spazierà dall’ibrido all’elettrico puro.

Quanto all’anima sportiva del Biscione, è stato dato un assaggio con il programma BottegaFuoriserie. Un programma molto (ma molto) esclusivo. Dopo il successo della 33 Stradale, si parla già di un secondo modello da collezione a edizione limitata, un segnale forte della volontà di mantenere viva almeno la fiamma della performance.