Nuova Alfa Romeo Giulia: si punterà sulla qualità piuttosto che sulla quantità delle vendite

Quando si è saputo che una nuova Alfa Romeo Giulia ci sarebbe stata, alcuni analisti sono rimasti perplessi dal fatto che questa vettura nella sua attuale versione non è mai riuscita a raccogliere un numero di vendite consono a quelle che erano le previsioni iniziali. Dunque molti si aspettavano che venisse messa da parte o che fosse totalmente trasformata in un SUV. Le cose però non andranno così in quanto la futura generazione di Giulia continuerà ad essere una berlina anche se con uno stile abbastanza diverso dal modello attuale passando da classica sedan a fastback.

Alfa Romeo punterà sulla qualità e sul prestigio per vendere la nuova Alfa Romeo Giulia

Quello che cambierà sono le intenzioni di Alfa Romeo che in generale per tutta la sua gamma di auto ma in particolare per questo modello darà maggiore importanza alla qualità delle vendite piuttosto che alla quantità. Non si punterà a raggiungere quote di mercato particolarmente elevate anche perchè vetture di questo tipo ormai non garantiscono più i numeri di un tempo dato che ormai il mercato premium è dominato da SUV e crossover.

Alfa Romeo sta infatti adottando una strategia che privilegia la qualità sulla quantità, focalizzandosi sulla produzione “make to order” per ridurre gli stock, aumentare la soddisfazione cliente (con alti tassi di apprezzamento per il servizio) e migliorare l’affidabilità percepita. Il marchio mira a un modello più virtuoso, dove la soddisfazione del cliente e la qualità del prodotto sono al centro, supportato da premi di design e affidabilità.

Si cercherà di vendere bene le unità della nuova Alfa Romeo Giulia evitando di svenderle come accaduto in passato con la precedente generazione ma puntando tutto sulla qualità con prezzi che ovviamente saranno in linea con quelle che sono le intenzioni del biscione che vuole fare percepire maggiormente con le future Giulia e Stelvio il fatto di essere un brand premium. Insomma i prezzi saliranno ancora, ma la qualità complessiva dell’auto sarà molto più elevata rispetto al modello attuale con allestimenti ricchi sotto tutti i punti di vista.

La nuova Alfa Romeo Giulia sarà pensata per chi cerca un’auto premium che possa assicurare piacere di guida, lusso e prestazioni ma che allo stesso tempo non cerca un SUV. Ovviamente sarà assicurato un design di pregio e in sintonia con la storia e il DNA del marchio. Quello che interesserà non saranno più i volumi ma che ogni singola vendita possa generare un profitto per l’azienda. Quindi ci saranno numerose versioni speciali e in edizione limitata per i clienti disposti a pagare per avere qualcosa di speciale. Sarà questa la nuova filosofia del biscione di cui la futura Giulia sarà una delle principali protagoniste.