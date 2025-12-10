Stellantis richiama 32.300 Peugeot 3008, 5008 e Opel Grandland per problemi alle sospensioni

Le più recenti generazioni di Peugeot 3008, 5008 e Opel Grandland, lanciate rispettivamente nel 2023 e 2024 con i codici P64, P74 e OV64, stanno affrontando i primi problemi tecnici. Questi SUV, sviluppati su piattaforme molto simili all’interno del gruppo Stellantis, sono oggetto di un richiamo a causa di un possibile difetto alle sospensioni anteriori. Complessivamente, il richiamo interessa circa 102.139 veicoli a livello globale, di cui circa 32.300 in Francia.

In Francia Stellantis ha richiamato oltre 32 mila auto per un problema alle sospensioni

Il problema riguarda un bullone di collegamento del giunto sferico al braccio inferiore della sospensione anteriore, che potrebbe rompersi. Questo difetto può manifestarsi con rumori o vibrazioni al volante, soprattutto durante frenate a bassa velocità, segnalando al conducente il malfunzionamento. Nel caso più grave, la rottura del bullone potrebbe compromettere la rotazione del giunto sferico, rendendo inefficace lo sterzo della ruota interessata e potenzialmente causando perdita di controllo del veicolo. Stellantis, tuttavia, ha dichiarato di non essere a conoscenza di incidenti legati a questo problema fino a oggi, sottolineando che si tratta di un richiamo preventivo per garantire la sicurezza.

La procedura di officina, codificata MYV per Peugeot e KQG per Opel , prevede l’ispezione e, se necessario, la sostituzione del/i supporto/i del giunto sferico interessato/i. La riparazione, a carico del produttore, richiede meno di un’ora, secondo Stellantis. In Francia, riguarda specificamente: 25.800 Peugeot 3008 prodotte tra il 24/7/2024 e il 28/2/2025, 6.000 Peugeot 5008 prodotte tra il 15/3/2024 e il 28/2/2025 e 500 Opel Grandland prodotte tra l’8/5/2024 e il 27/2/2025.

Si tratta di un problema semplice da risolvere e non strutturale, a differenza dei noti difetti dei motori Puretech di Stellantis, che rendono più complicata la rivendita delle vetture. La riparazione, a totale carico del costruttore, richiede meno di un’ora. Per verificare se la propria auto è coinvolta, è possibile contattare il concessionario di riferimento oppure inserire il numero di telaio nell’apposita sezione dei siti web di Peugeot o Opel, così da ottenere informazioni precise e avviare eventualmente l’intervento di manutenzione in tempi rapidi.