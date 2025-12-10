Fiat Grande Panda Fastback: nuovo avvistamento per il prototipo del SUV

Il prototipo camuffato di Fiat Grande Panda Fastback è stato nuovamente avvistato in strada. Le immagini scattate da Stefan Baldauf sono state pubblicate in Germania dal sito Auto moto und sport. Sono le foto che mostrano più da vicino il nuovo modello di Fiat il cui debutto è atteso entro la fine del prossimo anno insieme alla Giga Panda. Il nuovo SUV coupé dovrebbe sostituire la Fiat Fastback in Sud America e lanciarsi come nuovo modello in Europa. Si posizionerà al di sopra della Grande Panda.

Nuovo avvistamento per il prototipo di Fiat Grande Panda Fastback

Ricordiamo che Fiat ad inizio anno aveva mostrato alcune immagini teaser di Fiat Grande Panda Fastback. Il prototipo immortalato in queste foto corrisponde più o meno alla forma di base del concept, ma appare più sobrio e meno futuristico nei dettagli. Il frontale pixelato simile a quello della Grande Panda è visibile attraverso il camouflage. Una griglia a maglie domina la sezione inferiore. Fino al montante B, la Fastback sembra essere in gran parte identica alla Grande Panda. Le novità maggiori le troviamo nella parte posteriore. Un finestrino triangolare è aggiunto alla porta posteriore. La linea del tetto scende dolcemente verso il posteriore con uno sbalzo esteso. Il portellone posteriore è incernierato al tetto. I fanali posteriori presentano il design pixelato familiare della Panda, ma qui sono orientati orizzontalmente.

La nuova gamma motori includerà una versione mild hybrid (MHEV) con il noto propulsore 1.2 da 110 cavalli, affiancata probabilmente da una variante completamente elettrica, senza escludere un modello esclusivamente a benzina. La produzione sarà affidata allo stabilimento Stellantis di Kenitra, in Marocco, con la presentazione ufficiale prevista nel 2026 e il lancio commerciale tra fine 2026 e inizio 2027.

Particolare attenzione sembra essere stata dedicata agli interni, che presentano un display centrale di ampie dimensioni disposto in orizzontale, simile a quello della Citroën C3 Aircross. Il tunnel centrale è rifinito in nero lucido, conferendo un tocco di modernità, mentre il volante dovrebbe riprendere lo stesso design utilizzato sulla C3 Aircross. Questi elementi sottolineano l’attenzione alla tecnologia e al comfort, mantenendo coerenza con il linguaggio stilistico e funzionale già adottato da Stellantis nelle sue ultime proposte.