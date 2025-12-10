Lancia e Ferrari insieme in un concept digitale che fonde storia, lusso e performance

Nelle scorse ore Angelo Berardino ha pubbicato un nuovo render su Linkedin. Si tratta di una concept car di una sportiva immaginaria che secondo il suo autore nascerebbe in collaborazione tra Lancia e Ferrari. La concept car immaginata per il 2026 combina la storia e l’eleganza raffinata di Lancia con la potenza e il fascino inconfondibile del Cavallino Rampante, creando un equilibrio tra stile e prestazioni che promette di ridefinire le regole del design automobilistico.

Advertisement

La super sportiva Lancia – Ferrari è l’ultima creazione di Angelo Beerardino

Il modello immaginario nato da questa ipotetica collaborazione tra Lancia e Ferrari appare in un audace rosso fuoco, moderno e dinamico, con linee fluide e dettagli curati che ne esaltano ogni curva. La fusione tra lusso e performance è evidente in ogni aspetto della vettura, dai cerchi alle superfici aerodinamiche, fino ai quattro terminali di scarico bruniti e circolari.

Questo elemento non passa inosservato: rappresenta un tocco di grinta pura e suggerisce un sound in grado di eguagliare la potenza visiva della carrozzeria. Secondo Berardino, l’auto non è solo una mera ipotesi digitale, ma una vera e propria visione del futuro dell’automobilismo italiano. “È un sogno automobilistico che fonde due eccellenze del nostro Paese”, ha commentato, sottolineando come il progetto punti a unire heritage, innovazione e performance.

Advertisement

Il render ha già suscitato grande entusiasmo tra gli utenti di LinkedIn e sui social, accendendo dibattiti sul possibile impatto di un’auto così unica sul mercato. Si tratta indubbiamente di un’ipotesi molto suggestiva che vedrebbe la collaborazione tra due brand mitici che farebbero sognare gli appassionati di auto di tutto il mondo ma che purtroppo nella realtà non troverà mai spazio.

Questo in particolare vista la profonda lontananza che c’è ormai tra i due brand con la Ferrari sempre in cima alla categoria delle auto di lusso e Lancia che invece fa grande fatica ad emergere nel segmento premium in Europa suscitando forti preoccupazioni tra i suoi fan per un futuro che rimane assai incerto ora come ora.